Футбол
Раноккья продлил контракт с «Интером»Евро-футбол.ру вчера в 12:33
Защитник "Интера" Андреа Раноккья продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт миланского клуба, новое соглашение рассчитано до 2021 года. По данным итальянских СМИ, Раноккья будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон, а также бонусы.
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Культура
Нагиев может уйти из «Голоса» после скандала с дочкой Алсу
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Первый замгенпрокурора США подал в отставку
Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн подал прошение об отставке. Об этом 29 апреля сообщило ТАСС.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено вчера в 09:51
Кино
Мировой рекорд по кассовым сборам установил фильм «Мстители: Финал»
Голливудский блокбастер «Мстители: Финал» установил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 00:20
Происшествия
Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса
Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Полиция Крайстчерча проверяет сообщение о бомбе в районе города
Полиция новозеландского Крайстчерча проверяет сообщение о возможном минировании в одном из районов города, где в марте произошли теракты в местных мечетях.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Директор Гуфа обвинил в поджоге дома его любовницу
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
В команде Зеленского противникам Украины пригрозили неожиданным ударом
Иван Апаршин, советник победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны, заявил о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Авто
Рассекречены особенности военного кабриолета Aurus для парада Победы
Какими особенностями обладают кабриолеты Aurus, сделанные по техническому заданию Минобороны РФ для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на Параде Победы, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Обновлено в 01:41
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:00
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Порошенко о «сказочной Украине»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание уходящего в отставку президента Порошенко о "сказочной Украине", в которой якобы лучше, чем в России.
Обновлено в 00:18
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать мясо для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников рассказал, какое мясо или маринад из него нужно покупать, чтобы шашлык доставил наслаждение и не вызвал проблем с пищеварением.
Обновлено в 00:42
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»
«Даллас Старз» в домашней игре второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпел поражение против «Сент-Луис Блюз».
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей до 9 мая
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран
Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено вчера в 03:20
Политика
Власти Венесуэлы хотят вдвое повысить минимальную зарплату
Власти Венесуэлы решили увеличить минимальную зарплату с 18 тыс. до 40 тыс. боливаров, сообщает El Nacional.
Обновлено в 01:36
Авто
BMW M3 получил производительность Tesla Model 3
BMW довел производительность BMW M3 до уровня Tesla Model 3, хотя ее создатель Илон Маск говорил, что его автомобиль обойти невозможно.
Обновлено в 00:23
Транспорт
Возобновились перевозки в Крым по единому билету
Обновлено вчера в 21:06
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал новое видео с аль-Багдади
Обновлено вчера в 18:23
Авто
BMW хочет открыть свое производство в технопарке Храброво
Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Хромцово в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Космос
Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника
Два научно-исследовательских спутника были успешно выведены Китаем на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4".
Обновлено вчера в 22:18
Авто
Названы причины ажиотажного спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Марка Datsun, принадлежащая концерну Nissan, вывела на рынок «внедорожный» компактвэн Datsun Cross весной 2018 года.
Обновлено в 00:29
Энергетика
Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 1,91 доллара и составили 62,8 доллара за баррель.
Обновлено 27 апреля в 03:10