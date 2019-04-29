Футбол
Раноккья продлил контракт с «Интером»Евро-футбол.ру 12:33
Защитник "Интера" Андреа Раноккья продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт миланского клуба, новое соглашение рассчитано до 2021 года. По данным итальянских СМИ, Раноккья будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон, а также бонусы.
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Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
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По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
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Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
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Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
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София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
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«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн
Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
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Обновлено в 19:58
Происшествия
На Украине произошёл пожар на атомной электростанции
На Украине из-за повреждения трансформатора произошёл пожар на Ровенской атомной электростанции (АЭС) .
Обновлено в 18:26
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«Аврора» открыла бронирование субсидированных авиабилетов из Южно-Сахалинска в Благовещенск
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В Москве таксист пытался изнасиловать известную спортсменку
В Москве задержан таксист, подозреваемый в попытке изнасилования пассажирки.
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Жительница Шотландии Джейн Парк пожаловалась на скучную жизнь после крупного выигрыша в лотерею. Об этом она написала в твиттере.
Обновлено в 15:55
Технологии
Facebook впервые дал ученым доступ к своим конфиденциальным данным
Facebook в понедельник, 29 апреля, сообщил, что впервые открыл доступ к своим конфиденциальным данным группе ученых, собирающейся исследовать ряд вопросов, прежде всего возможное влияние соцсети на выборы.
Обновлено в 14:18
Кино
Фестиваль «Кинотавр» объявил программу
Обновлено в 06:28
Технологии
Tele2 запустил технологию eSim в России
Оператор Tele2 запустил в России технологию eSim, которая позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без физической сим-карты.
Обновлено в 04:00
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Toyota построила собственный «Нюрбургринг»
Как раз для дорожных испытаний используют 5,3-километровую трассу, весьма похожую на Нюрбургринг, правда с 75-метровыми перепадами высоты.
Обновлено вчера в 19:50
Авто
BMW хочет построить свой завод в России
Обновлено в 19:07
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
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Обновлено в 19:26
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Экономика
В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы
Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.
Обновлено в 09:36
Политика
В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено в 20:03
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Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Транспорт
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На торжественные мероприятия в честь Дня Победы зарубежные лидеры не приедут в этом году, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Общество
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено в 19:19
Кино
Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк
Обновлено в 13:08
Общество
ВЦИОМ: почти 80% россиян считают нужным праздник труда
Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:45
Общество
Минобороны показало редчайшие фото полководцев на парадах
Минобороны России опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствоваших на военных парадах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:48
Политика
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
Обновлено в 14:46