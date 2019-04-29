Футбол

Раноккья продлил контракт с «Интером»Евро-футбол.ру 12:33

Защитник "Интера" Андреа Раноккья продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт миланского клуба, новое соглашение рассчитано до 2021 года. По данным итальянских СМИ, Раноккья будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон, а также бонусы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Раноккья продлил контракт с «Интером»

Евро-футбол.ру12:33

Раноккья заключил новый контракт с «Интером»

Матч ТВ12:53

Раноккиа продлил контракт с «Интером»

Спорт-Экспресс12:52

Раноккиа продлил контракт с «Интером» на два года

Советский спорт14:11

Раноккья продлил контракт с «Интером» до 2021 года

РИА Новости12:25

«Интер» объявил о продлении контракта с защитником Раноккией до 2021 года

Чемпионат12:24

Раноккия продлил контракт с «Интером» до 2021 года

Sports.ru12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:25, Ашберн
Происшествия

При столкновении грузовика и автобуса под Орлом пострадали 11 человек

Обновлено в 20:48
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 21:22
Культура

Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»

По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Общество

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Экономика

«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн

Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 20:27
Армия и оружие

В МИД заявили об откате на 30 лет из-за развала ДРСМД

Обновлено в 19:58
Происшествия

На Украине произошёл пожар на атомной электростанции

На Украине из-за повреждения трансформатора произошёл пожар на Ровенской атомной электростанции (АЭС) .
Обновлено в 18:26
Транспорт

«Аврора» открыла бронирование субсидированных авиабилетов из Южно-Сахалинска в Благовещенск

Стоимость перелета в Благовещенск составляет 5 640 рублей в одну сторону. Рейсы будут выполняться с 1 июня 2019 года.
Обновлено в 20:12
Происшествия

В Москве таксист пытался изнасиловать известную спортсменку

В Москве задержан таксист, подозреваемый в попытке изнасилования пассажирки.
Обновлено в 19:09
Общество

Выигравшая в лотерею британка пожаловалась на усталость от безделья

Жительница Шотландии Джейн Парк пожаловалась на скучную жизнь после крупного выигрыша в лотерею. Об этом она написала в твиттере.
Обновлено в 15:55
Технологии

Facebook впервые дал ученым доступ к своим конфиденциальным данным

Facebook в понедельник, 29 апреля, сообщил, что впервые открыл доступ к своим конфиденциальным данным группе ученых, собирающейся исследовать ряд вопросов, прежде всего возможное влияние соцсети на выборы.
Обновлено в 14:18
Кино

Фестиваль «Кинотавр» объявил программу

Обновлено в 06:28
Технологии

Tele2 запустил технологию eSim в России

Оператор Tele2 запустил в России технологию eSim, которая позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без физической сим-карты.
Обновлено в 04:00
Авто

Toyota построила собственный «Нюрбургринг»

Как раз для дорожных испытаний используют 5,3-километровую трассу, весьма похожую на Нюрбургринг, правда с 75-метровыми перепадами высоты.
Обновлено вчера в 19:50
Авто

BMW хочет построить свой завод в России

Обновлено в 19:07
Общество

Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май

ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову

Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Политика

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Экономика

В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы

Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.
Обновлено в 09:36
Политика

В России может появиться «список Бутиной»

В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено в 20:03
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Политика

Никто из зарубежных лидеров не приедет в этом году на День Победы

На торжественные мероприятия в честь Дня Победы зарубежные лидеры не приедут в этом году, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 17:18
Общество

Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено в 19:19
Кино

Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк

Обновлено в 13:08
Общество

ВЦИОМ: почти 80% россиян считают нужным праздник труда

Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:45
Общество

Минобороны показало редчайшие фото полководцев на парадах

Минобороны России опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствоваших на военных парадах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:48
Политика

Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
Обновлено в 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андреа Раноккья
Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный защитник «Интернационале» и сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное