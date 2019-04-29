Футбол
Раноккья продлил контракт с «Интером» до 2021 годаРИА Новости 12:25
Защитник Андреа Раноккья подписал новый контракт с миланским футбольным клубом "Интер", сообщается на официальном сайте команды. Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года.
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Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
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Политика
Зеленский предложил россиянам украинское гражданство
Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе и нацелен на деэскалацию конфликта.
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Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Общество
Мосгордума увеличила штрафы за зацепинг
Согласно внесенным изменениям, теперь за первый случай зацепинга штраф будет увеличен с прежних 100 рублей до 1500 рублей.
Обновлено в 11:40
Происшествия
У посольства США в Гаити открыли стрельбу
Около посольства США в столице Гаити Порт-о-Пренсе открыли стрельбу, сообщает BNO News со ссылкой на Государственный департамент Соединенных Штатов.
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Теннис
Плишкова не примет участия на турнире в Праге
Чешская теннисистка Каролина Плишкова отказалась от участия в теннисном турнире в Праге по состоянию здоровья.
Обновлено в 11:05
Технологии
Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Авто
Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ
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Обновлено в 06:30
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» останется рентабельным даже в случае отсрочки его запуска, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Политика
Путин оценил слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов
Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.
Обновлено в 12:02
Игры
Старт Anno 1800 стал самым успешным в истории серии, хотя игра «не вышла» в Steam
Почти две недели назад, 16 апреля, Ubisoft выпустила Anno 1800, а сегодня компания сообщила, что проект оказался самым быстропродаваемым в 21-летней истории серии.
Обновлено в 12:15
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге из-за «Нафтогаза»
15 апреля "Газпром" для защиты прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста своих активов.
Обновлено в 11:54
Гаджеты
Samsung для Galaxy A и Galaxy S10 выпустила серию чехлов Marvel
Рекомендованная розничная цена за чехлы для Galaxy S10 составляет 3490 рублей. Для Galaxy A50 и Galaxy A70 чехлы обойдутся в 2590 рублей.
Обновлено в 13:00
Политика
Денис Паслер отправил в отставку главу Орска
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.
Обновлено в 09:25
Футбол
Утверждён новый формат Суперкубка Испании
Идея футбольных властей Испании состоит в том, чтобы в турнире принимали участие чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займёт второе место в Примере.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Общество
Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
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Происшествия
В Сочи в ДТП с автобусом погиб человек
Обновлено в 10:56
Политика
Россия сменит посла в Великобритании
Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:59
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ
Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
Обновлено в 12:54