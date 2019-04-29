Футбол

Раноккья продлил контракт с «Интером» до 2021 годаРИА Новости 12:25

Защитник Андреа Раноккья подписал новый контракт с миланским футбольным клубом "Интер", сообщается на официальном сайте команды. Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года.
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Раноккья заключил новый контракт с «Интером»

Матч ТВ12:53

Раноккиа продлил контракт с «Интером»

Спорт-Экспресс12:52

Раноккья продлил контракт с «Интером» до 2021 года

РИА Новости12:25

Раноккья продлил контракт с «Интером»

Евро-футбол.ру12:33

«Интер» продлил контракт с защитником

Soccer.ru12:35

«Интер» объявил о продлении контракта с защитником Раноккией до 2021 года

Чемпионат12:24

Раноккия продлил контракт с «Интером» до 2021 года

Sports.ru12:19
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В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

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Согласно внесенным изменениям, теперь за первый случай зацепинга штраф будет увеличен с прежних 100 рублей до 1500 рублей.
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Происшествия

У посольства США в Гаити открыли стрельбу

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Чешская теннисистка Каролина Плишкова отказалась от участия в теннисном турнире в Праге по состоянию здоровья.
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Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM

Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
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Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ

Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
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«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» останется рентабельным даже в случае отсрочки его запуска, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, передает ТАСС.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.
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Денис Паслер отправил в отставку главу Орска

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.
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В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
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Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
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Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России

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В Подмосковье задержали семерых террористов

Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
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Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
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Армия и оружие

В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ

Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
Обновлено в 12:54
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