Футбол

Раноккья продлил контракт с «Интером»Евро-футбол.ру 12:33

Защитник "Интера" Андреа Раноккья продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт миланского клуба, новое соглашение рассчитано до 2021 года. По данным итальянских СМИ, Раноккья будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон, а также бонусы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Раноккиа продлил контракт с «Интером» на два года

Советский спорт14:11

Раноккья заключил новый контракт с «Интером»

Матч ТВ12:53

«Интер» объявил о продлении контракта с защитником Раноккией до 2021 года

Чемпионат12:24

Раноккья продлил контракт с «Интером»

Евро-футбол.ру12:33

Раноккья продлил контракт с «Интером» до 2021 года

РИА Новости12:25

Раноккиа продлил контракт с «Интером»

Спорт-Экспресс12:52

Раноккия продлил контракт с «Интером» до 2021 года

Sports.ru12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Экономика

Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Барановская рассказала о насмешках со стороны подруг юности

Обновлено в 10:58
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

Обновлено в 07:21
Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Футбол

Олег Кононов: «У „Спартака“ не было плана сыграть на контратаках»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мыслями после ничьей с «Рубином» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.
Обновлено в 15:00
Общество

Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

Обновлено в 04:27
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Авто

Компания Opel приступила к поискам дилеров в России

Французский концерн PSA начал поиски дилеров для компании Opel в России.
Обновлено в 13:07
Общество

Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено в 07:20
Политика

Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

Обновлено в 07:49
Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие

Иран и Россия проведут совместные военно-морские учения

Вооруженные силы России и Ирана в 2019 году проведут совместные морские учения в акватории Персидского залива, сообщает «Синьхуа».В прошлом году страны уже проводили совместные военно-морские учения в Каспийском море.
Обновлено в 14:30
Политика

Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным

Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:32
Происшествия

В Москве таксист попытался изнасиловать гимнастку

Столичный таксист напал на призерку командного первенства России и абсолютную чемпионку международного турнира «Бостон Кап», гимнастку Диану Комиссарову.
Обновлено в 09:26
Здоровье

Врачи дефицитных специальностей в Кузбассе получат по миллиону рублей

По одному миллиону рублей получат врачи дефицитных специальностей в Кузбассе из средств областного бюджета, такую же сумму получат работники среднего медперсонала, пришедшие работать в фельдшерско-акушерские пункты, сообщил журналистам глава региона Сергей Цивилев на пресс-конференции, посвященной 200 дням подготовки к 300-летию Кузбасса.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Направлявшийся в США мигрант скончался на крыше поезда в Мексике

Обновлено в 15:15
Политика

Для снижения смертности на дорогах МВД готовит «серьёзные предложения»

Глава МВД Владимир Колокольцев на встрече с Владимиром Путиным в рамках совещания президента России с членами правительства представил проект, разработанный в его ведомстве, призванный сократить случаи смертности на дороге во время автомобильных аварий.
Обновлено в 10:33
Культура

Нагиев: Результаты «Голос. Дети» могли купить за деньги

Ранее РБК сообщало, что Нагиев также допустил аннулирование результатов голосования проекта.
Обновлено в 12:33
Энергетика

«Газпром» уверен, что «Турецкий поток» запустят до конца года

Обновлено в 12:32
Авто

Хэтчбек Opel Corsa нового поколения появится в продаже летом

Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Ларри Кинг пережил остановку сердца

Знаменитый телеведущий Ларри Кинг перенес инфаркт после кратковременной остановки сердца.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
Обновлено в 09:27
Футбол

Агент: «Икарди хочет остаться в „Интере“ на 150 лет»

Мауро хочет остаться, это его выбор. Если Спаллетти останется в "Интере" на 100 лет, то Мауро - на все 150.
Обновлено в 04:10
Экономика

В «Газпроме» предложили изменить управление инвестициями на ₽1,3 трлн

Кому доверят проекты на 1,3 трлн руб. "Газпром", который недавно провел масштабные перестановки в руководстве компании, включая смену ключевых зампредов правления, отвечающих за поставки газа на внутренний рынок и экспорт, готовится и к реформе системы работы с подрядчиками.
Обновлено в 03:00
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Общество

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Госдеп сообщил о стрельбе у посольства США в Гаити

Обновлено в 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андреа Раноккья
Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный защитник «Интернационале» и сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное