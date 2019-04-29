Футбол
Раноккья продлил контракт с «Интером»Евро-футбол.ру 12:33
Защитник "Интера" Андреа Раноккья продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт миланского клуба, новое соглашение рассчитано до 2021 года. По данным итальянских СМИ, Раноккья будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон, а также бонусы.
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика
Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали
Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Футбол
Олег Кононов: «У „Спартака“ не было плана сыграть на контратаках»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мыслями после ничьей с «Рубином» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.
Обновлено в 15:00
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 04:27
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Авто
Компания Opel приступила к поискам дилеров в России
Французский концерн PSA начал поиски дилеров для компании Opel в России.
Обновлено в 13:07
Общество
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено в 07:20
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
Иран и Россия проведут совместные военно-морские учения
Вооруженные силы России и Ирана в 2019 году проведут совместные морские учения в акватории Персидского залива, сообщает «Синьхуа».В прошлом году страны уже проводили совместные военно-морские учения в Каспийском море.
Обновлено в 14:30
Политика
Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным
Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Москве таксист попытался изнасиловать гимнастку
Столичный таксист напал на призерку командного первенства России и абсолютную чемпионку международного турнира «Бостон Кап», гимнастку Диану Комиссарову.
Обновлено в 09:26
Здоровье
Врачи дефицитных специальностей в Кузбассе получат по миллиону рублей
По одному миллиону рублей получат врачи дефицитных специальностей в Кузбассе из средств областного бюджета, такую же сумму получат работники среднего медперсонала, пришедшие работать в фельдшерско-акушерские пункты, сообщил журналистам глава региона Сергей Цивилев на пресс-конференции, посвященной 200 дням подготовки к 300-летию Кузбасса.
Обновлено в 02:13
Политика
Для снижения смертности на дорогах МВД готовит «серьёзные предложения»
Глава МВД Владимир Колокольцев на встрече с Владимиром Путиным в рамках совещания президента России с членами правительства представил проект, разработанный в его ведомстве, призванный сократить случаи смертности на дороге во время автомобильных аварий.
Обновлено в 10:33
Культура
Нагиев: Результаты «Голос. Дети» могли купить за деньги
Ранее РБК сообщало, что Нагиев также допустил аннулирование результатов голосования проекта.
Обновлено в 12:33
Авто
Хэтчбек Opel Corsa нового поколения появится в продаже летом
Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Ларри Кинг пережил остановку сердца
Знаменитый телеведущий Ларри Кинг перенес инфаркт после кратковременной остановки сердца.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом
Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
Обновлено в 09:27
Футбол
Агент: «Икарди хочет остаться в „Интере“ на 150 лет»
Мауро хочет остаться, это его выбор. Если Спаллетти останется в "Интере" на 100 лет, то Мауро - на все 150.
Обновлено в 04:10
Экономика
В «Газпроме» предложили изменить управление инвестициями на ₽1,3 трлн
Кому доверят проекты на 1,3 трлн руб. "Газпром", который недавно провел масштабные перестановки в руководстве компании, включая смену ключевых зампредов правления, отвечающих за поставки газа на внутренний рынок и экспорт, готовится и к реформе системы работы с подрядчиками.
Обновлено в 03:00
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Общество
Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Госдеп сообщил о стрельбе у посольства США в Гаити
Обновлено в 13:46