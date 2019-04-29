Раноккья продлил контракт с «Интером»Евро-футбол.ру вчера в 12:33

Защитник "Интера" Андреа Раноккья продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт миланского клуба, новое соглашение рассчитано до 2021 года. По данным итальянских СМИ, Раноккья будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон, а также бонусы.

Общество Эксперты оценили стоимость набора для майских шашлыков в России Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в среднем в 1206 рублей.

Общество Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте» Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».

Экономика UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.

Энергетика «Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2» "Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.

Транспорт Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.

Кино Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.

Авто Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.

Происшествия Участники массовых протестов в Гондурасе подожгли музей В столице Гондураса Тегусигальпе произошли массовые протесты против реформы образования и здравоохранения, которые переросли в беспорядки, сообщает Heraldo.

Политика Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.

Политика Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.

Кино Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.

Происшествия Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.

Общество ВЦИОМ: половина россиян планирует отметить Первомай "За четверть века число россиян, которые планируют отмечать День труда, постепенно снижается: если в 1994 году это намерение высказывали 65%, то в 2019 - уже 49%", - указано в опросе.

Экономика Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.

Общество Император Японии Акихито покидает престол Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Происшествия Под Воронежем потушили пожар на распределительном центре «Магнит» Пожарные потушили возгорание Регионального распределительного центра ГК «Магнит» в с. Нечаевка Новоусманского района примерно в 8 утра воскресенья, 28 апреля.

Политика Ася Габышева освобождена от должности гендиректора НХМ Ася Габышева освобождена от должности генерального директора Национального художественного музея в связи с истечением срока трудового договора.

Здоровье Министр здравоохранения России отметила успешное внедрение на Сахалине проекта «Бережливая поликлиника» На Сахалине и Курилах в рамках национального проекта "Здравоохранение" ведется работа по нескольким направлениям: развитие системы первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, помощь тяжело больным детям, привлечение квалифицированных кадров, цифровизация отрасли.

Шоу-бизнес Сестра Элины Быстрицкой расплакалась у гроба актрисы Гроб Элины Быстрицкой буквально утонул в цветах на сцене, а возле него были выставлены награды, которые она получила во время Великой Отечественной войны.

Армия и оружие Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию Апаршин, как выясняется, был предложен Зеленскому в качестве советника одним из кандидатов на пост президента Анатолией Гриценко – после 1-го тура выборов.

Технологии Facebook впервые открыла ученым доступ к своим конфиденциальным данным Facebook впервые открыла доступ к своим конфиденциальным данным группе ученых. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщили в самой компании.

Экономика Дома в Калининградской области за год подешевели на два процента В Калининградской области средняя стоимость загородного дома за первые три месяца текущего года составила 6 262 037 рублей.

Кино Константин Хабенский возглавит жюри «Кинотавра» В Сочи с 9 по 16 июня пройдет 30-й фестиваль «Кинотавр». Председателем жюри смотра станет актер и режиссер Константин Хабенский.

Общество Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.

Космос Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника Два научно-исследовательских спутника были успешно выведены Китаем на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4".

Политика Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после выборов Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.