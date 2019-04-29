Футбол

Раноккиа продлил контракт с «Интером»Спорт-Экспресс 12:52

Защитник "Интера" Андреа Раноккиа продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт клуба.
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Раноккиа продлил контракт с «Интером» на два года

Советский спорт14:11

Раноккия продлил контракт с «Интером» до 2021 года

Sports.ru12:19

Раноккиа продлил контракт с «Интером»

Спорт-Экспресс12:52

Раноккья продлил контракт с «Интером»

Евро-футбол.ру12:33

Раноккья продлил контракт с «Интером» до 2021 года

РИА Новости12:25

«Интер» объявил о продлении контракта с защитником Раноккией до 2021 года

Чемпионат12:24

Раноккья заключил новый контракт с «Интером»

Матч ТВ12:53
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
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Названы шесть изменений, ожидающих детей в школах и детсадах РФ

В настоящее время в некоторых детсадах руководство требует забирать не позднее шести часов вечера, тогда как в это время не у всех родителей еще заканчивается рабочая смена.
Обновлено в 13:54
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МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН

США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес

Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей

Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли впервые вышла на прогулку с дочерью после развода с Брэдом Питтом

12 апреля, после трёх лет судебных тяжб, актёры все-таки развелись. И впервые с того момента актриса была замечена на прогулке с дочерью.
Обновлено в 15:31
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что винит себя в крахе их брака

Валерий Меладзе 25 лет прожил в браке с первой женой Ириной. У супругов трое дочерей — Инга, Софья и Арина.
Обновлено в 06:49
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Происшествия

TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце

Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Авто

Седан Cadillac CT6 лишится двухлитрового турбомотора

По сообщению пресс-службы американской марки, Cadillac прекращает установку на седан CT6 двигателя 2,0L Turbo, оставляя, таким образом, только полноприводные модели семейства.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Происшествия

В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку

Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Футбол

«Спартак» упустил победу над «Рубином» в чемпионате России

Обновлено в 14:58
Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Кино

Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»

Обновлено в 14:18
Общество

Дмитрия Быкова выписали из больницы

Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Футбол

Бразильская налоговая инспекция наложила арест на имущество Неймара

В рамках разбирательства был наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье Неймара.
Обновлено в 15:36
Политика

Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко

Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Экономика

Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней

Пари Лэй Цзюнь, основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi, и гендиректор производителя кондиционеров Gree Electric Дун Минчжу заключили в 2013 году в эфире китайского телевидения.
Обновлено в 12:03
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Космос

Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство

Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
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Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
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В Мексике мигрант умер на крыше грузового поезда на пути в США

Обновлено в 14:37
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Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Наука

Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления

Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Политика

Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке»

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.
Обновлено в 15:11
Авто

Концепт гиперкара от Alfa Romeo показали на рендерах в Сети

На рендерах представлен революционный дизайн спорткаров Alfa Romeo, в котором также есть отсылки к ретро-мотивам.
Обновлено в 15:47
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Андреа Раноккья
Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный защитник «Интернационале» и сборной Италии.
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