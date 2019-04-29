Футбол
Раноккиа продлил контракт с «Интером»Спорт-Экспресс 12:52
Защитник "Интера" Андреа Раноккиа продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт клуба.
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Общество
Названы шесть изменений, ожидающих детей в школах и детсадах РФ
В настоящее время в некоторых детсадах руководство требует забирать не позднее шести часов вечера, тогда как в это время не у всех родителей еще заканчивается рабочая смена.
Обновлено в 13:54
Политика
МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН
США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей
Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые вышла на прогулку с дочерью после развода с Брэдом Питтом
12 апреля, после трёх лет судебных тяжб, актёры все-таки развелись. И впервые с того момента актриса была замечена на прогулке с дочерью.
Обновлено в 15:31
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что винит себя в крахе их брака
Валерий Меладзе 25 лет прожил в браке с первой женой Ириной. У супругов трое дочерей — Инга, Софья и Арина.
Обновлено в 06:49
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Обновлено в 09:55
Происшествия
TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце
Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Авто
Седан Cadillac CT6 лишится двухлитрового турбомотора
По сообщению пресс-службы американской марки, Cadillac прекращает установку на седан CT6 двигателя 2,0L Turbo, оставляя, таким образом, только полноприводные модели семейства.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Происшествия
В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку
Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином» в чемпионате России
Обновлено в 14:58
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Кино
Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
Обновлено в 14:18
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Футбол
Бразильская налоговая инспекция наложила арест на имущество Неймара
В рамках разбирательства был наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье Неймара.
Обновлено в 15:36
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Экономика
Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней
Пари Лэй Цзюнь, основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi, и гендиректор производителя кондиционеров Gree Electric Дун Минчжу заключили в 2013 году в эфире китайского телевидения.
Обновлено в 12:03
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Наука
Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления
Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Политика
Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке»
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.
Обновлено в 15:11
Авто
Концепт гиперкара от Alfa Romeo показали на рендерах в Сети
На рендерах представлен революционный дизайн спорткаров Alfa Romeo, в котором также есть отсылки к ретро-мотивам.
Обновлено в 15:47