Ранний и поздний голы привели к ничьей «Уотфорда» и «Саутгемптона»Евро-футбол.ру 16:39

Во вторничном матче английской Премьер-лиги "Уотфорд" и "Саутгемптон" сыграли вничью. Гости смогли открыть счёт уже на 6-й секунде, установив рекорд Премьер-лиги - раньше Шейна Лонга в истории турнира никто не забивал.

Ранний и поздний голы привели к ничьей «Уотфорда» и «Саутгемптона»

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