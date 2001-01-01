Футбол
Ранний и поздний голы привели к ничьей «Уотфорда» и «Саутгемптона»Евро-футбол.ру 16:39
Во вторничном матче английской Премьер-лиги "Уотфорд" и "Саутгемптон" сыграли вничью. Гости смогли открыть счёт уже на 6-й секунде, установив рекорд Премьер-лиги - раньше Шейна Лонга в истории турнира никто не забивал.
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