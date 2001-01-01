Футбол

Ранний и поздний голы привели к ничьей «Уотфорда» и «Саутгемптона»Евро-футбол.ру 16:39

Во вторничном матче английской Премьер-лиги "Уотфорд" и "Саутгемптон" сыграли вничью. Гости смогли открыть счёт уже на 6-й секунде, установив рекорд Премьер-лиги - раньше Шейна Лонга в истории турнира никто не забивал.
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Гол Лонга не помог «Саутгемптону» обыграть «Уотфордом»

Спорт-Экспресс16:42

Ранний и поздний голы привели к ничьей «Уотфорда» и «Саутгемптона»

Евро-футбол.ру16:39
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Происшествия

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Сан-Франциско сделает платной самую популярную туристическую улицу Ломбард-стрит в Сан-Франциско считается одной из самых популярных в мире: небольшой участок спуска с Русского холма представляет собой настоящий серпантин, окруженный живописными клумбами.
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Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов

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Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку

Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
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Футболист «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый мяч в истории АПЛ

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