Ранний и поздний голы привели к ничьей «Уотфорда» и «Саутгемптона»Евро-футбол.ру 16:39

Во вторничном матче английской Премьер-лиги "Уотфорд" и "Саутгемптон" сыграли вничью. Гости смогли открыть счёт уже на 6-й секунде, установив рекорд Премьер-лиги - раньше Шейна Лонга в истории турнира никто не забивал.

Ранний и поздний голы привели к ничьей «Уотфорда» и «Саутгемптона»

Все про Спорт ру

Происшествия Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.

Происшествия В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.

Шоу-бизнес Больной раком Александр Беляев с трудом говорит У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.

Общество Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.

Происшествия СК показал последствия пожаров в Забайкалье Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, которые пострадали от природных пожаров.

Энергетика В Польше заявили о снижении качества нефти из Белоруссии В Польше зафиксировали снижение качества нефти, которая поступает из Белоруссии по трубопроводу «Дружба», об этом заявили в пресс-службе нефтеперерабатывающей компании ORLEN.

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Армия и оружие Вооруженных джихадистов задержали в Приморье При задержании спецслужбы нашли и изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под обычные боевые патроны, религиозную литературу и пропагандистские материалы.

Общество Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.

Футбол Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.

Политика В Киеве хотят национализировать кондитерскую фабрику Порошенко Лидер социалистической партии Украины заявил, что фабрика была украдена у народа Лидер социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики в Киеве действующим президентом Петром Порошенко.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.

Происшествия Тонны воды обрушились с крыши небоскреба в Маниле Наверху здания — на высоте 181 метр расположен бассейн. В нем и расплескалась вода в результате землетрясения и хлынула мощными потоками.

Политика Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень Sputnik Эстония уже писал о том, как 18 апреля в Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии реновированного здания посольства ЭР и встретилась в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Бразильский суд сократил тюремное наказание экс-президенту да Силве Верховный суд Бразилии сократил тюремный срок до 8 лет и 10 месяцев бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве по уголовному делу о коррупции, сообщил во вторник телеканал France 24.

Энергетика Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг отметился забитым мячом на седьмой секунде матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда».

Шоу-бизнес Похудевшая на 30 килограммов дочь Толкалиной показала свои татуировки Мария Кончаловская, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, всегда была ребенком самостоятельным, самодостаточным и независимым.

Политика ЦИК Украины объявил итоги президентских выборов Центральная избирательная комиссия Украины после обработки 100% электронных протоколов объявила о победе Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.

Армия и оружие Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона» Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".

Общество В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.

Общество ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид Директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал «Известиям», что в I квартале 2019 года была выявлена 61 финансовая пирамида.

Политика Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.

Политика Трамп провел встречу с основателем Twitter Президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.