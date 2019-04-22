Футбол

Ранний и поздний голы привели к ничьей «Уотфорда» и «Саутгемптона»Евро-футбол.ру 16:39

Во вторничном матче английской Премьер-лиги "Уотфорд" и "Саутгемптон" сыграли вничью. Гости смогли открыть счёт уже на 6-й секунде, установив рекорд Премьер-лиги - раньше Шейна Лонга в истории турнира никто не забивал.
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Гол Лонга не помог «Саутгемптону» обыграть «Уотфордом»

Спорт-Экспресс16:42

Ранний и поздний голы привели к ничьей «Уотфорда» и «Саутгемптона»

Евро-футбол.ру16:39

«Уотфорд» – «Саутгемптон»: как завершится игра?

Все про Спорт рувчера в 00:06
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Происшествия

Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Общество

Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе

Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Происшествия

СК показал последствия пожаров в Забайкалье

Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, которые пострадали от природных пожаров.
Обновлено в 11:51
Энергетика

В Польше заявили о снижении качества нефти из Белоруссии

В Польше зафиксировали снижение качества нефти, которая поступает из Белоруссии по трубопроводу «Дружба», об этом заявили в пресс-службе нефтеперерабатывающей компании ORLEN.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Вооруженных джихадистов задержали в Приморье

При задержании спецслужбы нашли и изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под обычные боевые патроны, религиозную литературу и пропагандистские материалы.
Обновлено в 10:49
Космос

JAXA представили данные по анализу астероида Рюгу

Обновлено вчера в 04:52
Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16
Футбол

Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Политика

В Киеве хотят национализировать кондитерскую фабрику Порошенко

Лидер социалистической партии Украины заявил, что фабрика была украдена у народа Лидер социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики в Киеве действующим президентом Петром Порошенко.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Происшествия

Тонны воды обрушились с крыши небоскреба в Маниле

Наверху здания — на высоте 181 метр расположен бассейн. В нем и расплескалась вода в результате землетрясения и хлынула мощными потоками.
Обновлено в 01:13
Политика

Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень

Sputnik Эстония уже писал о том, как 18 апреля в Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии реновированного здания посольства ЭР и встретилась в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:00
Политика

Бразильский суд сократил тюремное наказание экс-президенту да Силве

Верховный суд Бразилии сократил тюремный срок до 8 лет и 10 месяцев бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве по уголовному делу о коррупции, сообщил во вторник телеканал France 24.
Обновлено в 17:18
Энергетика

Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:08
Общество

Чуть получше, чем «Зарядье»: в Петербурге построят парк на берегу Невы

Президент России Владимир Путин одобрил проект, сообщает пресс-служба Кремля. Парк будет построен напротив стрелки Васильевского острова.
Обновлено в 15:55
Футбол

Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата

Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг отметился забитым мячом на седьмой секунде матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда».
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес

Похудевшая на 30 килограммов дочь Толкалиной показала свои татуировки

Мария Кончаловская, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, всегда была ребенком самостоятельным, самодостаточным и независимым.
Обновлено в 19:09
Политика

ЦИК Украины объявил итоги президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Украины после обработки 100% электронных протоколов объявила о победе Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Здоровье

Диетологи рассказали, чем опасна газированная вода

Обновлено в 10:55
Общество

ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид

Директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал «Известиям», что в I квартале 2019 года была выявлена 61 финансовая пирамида.
Обновлено в 19:46
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Политика

Трамп провел встречу с основателем Twitter

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.
Обновлено в 19:23
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
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Английский профессиональный футбольный клуб из Уотфорда, графство Хартфордшир. В настоящее время выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1881 году под названием «Уотфорд Роверс».
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