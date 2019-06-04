Футбол

Рангник покинет пост главного тренера «Лейпцига»Матч ТВ 06:37

«Лейпциг» объявил об уходе Ральфа Рангника с поста главного тренера. Сообщается, что данное решение было принято по желанию 60-летнего специалиста.
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«Лейпциг» объявил об уходе Рангника с поста главного тренера

Sport24.ru08:47

Рангник покинул «РБ Лейпциг» и перешёл на должность в Red Bull

Чемпионат08:35

Рангник покинул «Лейпциг», Креше назначен спортивным директором клуба

Спорт-Экспресс05:11

Рангник покинет пост главного тренера «Лейпцига» 1 июля

Советский спорт06:16

Тренер «Лейпцига» Рангник перешел на работу в Red Bull

Sports.ru08:56

Рангник 1 июля покинет пост главного тренера «Лейпцига»

РИА Новости05:51

Рангник покинет пост главного тренера «Лейпцига»

Матч ТВ06:37
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Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено в 06:38
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне.
Обновлено в 07:39
Общество

В Екатеринбурге задержан организатор пикета в защиту сквера

В Екатеринбурге полиция задержала организатора пикета в защиту сквера у Драмтеатра, где может быть построен храм.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Группа кораблей Кольской флотилии провела учения на рейде

Обновлено в 11:21
Армия и оружие

СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
Кино

Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 18:27
Политика

Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией

Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми

Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини

Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.
Обновлено в 11:52
Кино

Вышел тизер сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом

В YouTube опубликован тизер сериала «Карнивал Роу». Многосерийный фильм выйдет на стрим-сервисе Amazon Prime Video.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании

В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Авто

Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов

Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.
Обновлено в 02:53
Политика

Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа

Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04
Технологии

«Лаборатория Касперского» обновила логотип

«Лаборатория Касперского» провела ребрендинг, обновив фирменный логотип компании. В новом варианте теперь не будет слова lab.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Минкультуры Кабардино-Балкарии прошли обыски

В Министерстве культуры Кабардино-Балкарии прошла выемка документов, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Обновлено в 09:58
Здоровье

В Петербурге у попытавшейся кормить грудью ВИЧ-инфицированной матери отобрали ребёнка

В Петербурге на второй день после родов у женщины отобрали дитя, поскольку она, зная о своём ВИЧ-положительном статусе, хотела кормить его грудью.
Обновлено в 09:51
Космос

Российских космонавтов планируют обеспечить реактивными ранцами

Обновлено в 03:44
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия

Во время противостояния у забора на Шиесе задержаны девять активистов

Обновлено в 11:31
Здоровье

В Подмосковье снизилась заболеваемость ВИЧ среди молодежи

Показатель заболеваемости ВИЧ среди 15-25 летних снизился в Московской области более, чем в 10 раз по сравнению с 2000 годом, сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 10:49
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Общество

МГУ возглавил два рейтинга российских вузов

В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.
Обновлено в 08:25
Авто

Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России

Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Политика

Конституционный суд рассмотрит дело о законности роспуска Рады 11 июня

Конституционный суд Украины решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть 11 июня дело о конституционности указа президента Владимира Зеленскогоо о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 11:16
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Политика

ПАСЕ обнародовала проект резолюции о возвращении России в организацию

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.
Обновлено в 02:57
Политика

Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Президент заявил, что и это словосочетание и это явление — «позорные».
Обновлено в 12:17
Здоровье

Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак

Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
Обновлено в 06:16
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Ральф Рангник
Немецкий футболист
Немецкий футболист, играл на позиции полузащитника, ныне главный тренер клуба «РБ Лейпциг».
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