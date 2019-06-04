Футбол
Рангник покинет пост главного тренера «Лейпцига»Матч ТВ 06:37
«Лейпциг» объявил об уходе Ральфа Рангника с поста главного тренера. Сообщается, что данное решение было принято по желанию 60-летнего специалиста.
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Происшествия
Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне.
Обновлено в 07:39
Общество
В Екатеринбурге задержан организатор пикета в защиту сквера
В Екатеринбурге полиция задержала организатора пикета в защиту сквера у Драмтеатра, где может быть построен храм.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией
Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми
Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини
Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.
Обновлено в 11:52
Кино
Вышел тизер сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом
В YouTube опубликован тизер сериала «Карнивал Роу». Многосерийный фильм выйдет на стрим-сервисе Amazon Prime Video.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Авто
Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов
Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.
Обновлено в 02:53
Политика
Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа
Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04
Технологии
«Лаборатория Касперского» обновила логотип
«Лаборатория Касперского» провела ребрендинг, обновив фирменный логотип компании. В новом варианте теперь не будет слова lab.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Минкультуры Кабардино-Балкарии прошли обыски
В Министерстве культуры Кабардино-Балкарии прошла выемка документов, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Обновлено в 09:58
Здоровье
В Петербурге у попытавшейся кормить грудью ВИЧ-инфицированной матери отобрали ребёнка
В Петербурге на второй день после родов у женщины отобрали дитя, поскольку она, зная о своём ВИЧ-положительном статусе, хотела кормить его грудью.
Обновлено в 09:51
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено вчера в 07:32
Здоровье
В Подмосковье снизилась заболеваемость ВИЧ среди молодежи
Показатель заболеваемости ВИЧ среди 15-25 летних снизился в Московской области более, чем в 10 раз по сравнению с 2000 годом, сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 10:49
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.
Обновлено в 08:25
Авто
Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России
Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Политика
Конституционный суд рассмотрит дело о законности роспуска Рады 11 июня
Конституционный суд Украины решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть 11 июня дело о конституционности указа президента Владимира Зеленскогоо о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 11:16
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Политика
ПАСЕ обнародовала проект резолюции о возвращении России в организацию
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.
Обновлено в 02:57
Политика
Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Президент заявил, что и это словосочетание и это явление — «позорные».
Обновлено в 12:17
Здоровье
Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак
Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
Обновлено в 06:16