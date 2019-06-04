Рангник покинет пост главного тренера «Лейпцига»Матч ТВ 06:37

«Лейпциг» объявил об уходе Ральфа Рангника с поста главного тренера. Сообщается, что данное решение было принято по желанию 60-летнего специалиста.

Происшествия Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия» Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.

Общество Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне.

Общество В Екатеринбурге задержан организатор пикета в защиту сквера В Екатеринбурге полиция задержала организатора пикета в защиту сквера у Драмтеатра, где может быть построен храм.

Армия и оружие СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.

Политика Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации.

Шоу-бизнес 51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.

Кино Вышел тизер сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом В YouTube опубликован тизер сериала «Карнивал Роу». Многосерийный фильм выйдет на стрим-сервисе Amazon Prime Video.

Происшествия В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Авто Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.

Политика Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.

Технологии «Лаборатория Касперского» обновила логотип «Лаборатория Касперского» провела ребрендинг, обновив фирменный логотип компании. В новом варианте теперь не будет слова lab.

Происшествия В Минкультуры Кабардино-Балкарии прошли обыски В Министерстве культуры Кабардино-Балкарии прошла выемка документов, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

Здоровье В Петербурге у попытавшейся кормить грудью ВИЧ-инфицированной матери отобрали ребёнка В Петербурге на второй день после родов у женщины отобрали дитя, поскольку она, зная о своём ВИЧ-положительном статусе, хотела кормить его грудью.

Политика Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Здоровье В Подмосковье снизилась заболеваемость ВИЧ среди молодежи Показатель заболеваемости ВИЧ среди 15-25 летних снизился в Московской области более, чем в 10 раз по сравнению с 2000 годом, сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.

Гаджеты В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит» В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.

Общество МГУ возглавил два рейтинга российских вузов В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.

Авто Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.

Энергетика В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой» "Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".

Политика Конституционный суд рассмотрит дело о законности роспуска Рады 11 июня Конституционный суд Украины решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть 11 июня дело о конституционности указа президента Владимира Зеленскогоо о роспуске Верховной Рады.

Политика ПАСЕ обнародовала проект резолюции о возвращении России в организацию Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.