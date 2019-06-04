Футбол

Рангник покинет пост главного тренера «Лейпцига»Матч ТВ 06:37

«Лейпциг» объявил об уходе Ральфа Рангника с поста главного тренера. Сообщается, что данное решение было принято по желанию 60-летнего специалиста.
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«Лейпциг» объявил об уходе Рангника с поста главного тренера

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Sports.ru08:56

Рангник покинет пост главного тренера «Лейпцига»

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РИА Новости05:51

Рангник покинул «Лейпциг», Креше назначен спортивным директором клуба

Спорт-Экспресс05:11
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Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
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Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
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Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
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Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
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Как квази-КТ помогает спланировать высокоточную лучевую терапию

К настоящему времени разработано множество методов лечения рака, один из наиболее эффективных — лучевая терапия.
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Разница в ценах серебра и золота достигла максимума за 26 лет

В 2019 году цены на драгоценный металл упали почти на 6%, а соотношение стоимости серебра к золоту выросло до 89,869 раза.
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Общество

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Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ 100

Совладелец группы S7 Владислав Филев на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП предложил обсудить вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100).
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120 тыс. человек вышли на улицу с требованием об отставке с поста премьер-министра Чехии лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), долларового миллиардера Анрея Бабиша.
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«И зачем мне оставаться в этом городе?»: кузбасские студенты-медики шокированы ценами на обучение

Кемеровские студенты вузов оказались шокированы новыми ценам на обучение в ординатуре в 2019—2020 годах.
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Армия и оружие

В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35

Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.
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Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Космос

РАН попросит у «Роскосмоса» денег на венерианский проект

Опытно-конструкторские работы по проекту «Венера-Д» потребуют порядка семнадцати миллиардов рублей, и Совет РАН по космосу намерен просить эти деньги у «Роскосмоса», сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на представителя РАН Льва Зеленого.
Обновлено в 03:37
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Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.
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Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
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Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
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Названы российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross

Citroen 4 июня объявила о стоимости нового кроссовера Citroen C5 Aircross.
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Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
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В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
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Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

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Мощный взрыв прогремел на съемках нового фильма о Джеймсе Бонде

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Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

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Немецкий футболист
Немецкий футболист, играл на позиции полузащитника, ныне главный тренер клуба «РБ Лейпциг».
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