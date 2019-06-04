Футбол

Рангник покинет пост главного тренера «Лейпцига»Матч ТВ 06:37

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«Лейпциг» объявил об уходе Ральфа Рангника с поста главного тренера. Сообщается, что данное решение было принято по желанию 60-летнего специалиста.
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«Лейпциг» объявил об уходе Рангника с поста главного тренера

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