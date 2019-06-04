Футбол
Рангник покинет пост главного тренера «Лейпцига»Sportbox.RU 06:37
«Лейпциг» объявил об уходе Ральфа Рангника с поста главного тренера. Сообщается, что данное решение было принято по желанию 60-летнего специалиста.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки
Обновлено в 14:03
Происшествия
Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове
Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Гаджеты
В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
Транспорт
В Шереметьево пообещали устранить задержки выдачи багажа до июля
Пресс-служба московского аэропорта Шереметьево сообщила, что задержки с выдачей багажа пассажиров будут устранены к концу июня.
Обновлено вчера в 13:59
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Армия и оружие
Япония прекратила поиски истребителя F-35
Министр обороны Японии Такеши Ивая заявил о прекращении поисковой операции на месте крушения истребителя F-35А, пропавшего с радаров 9 апреля этого года.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Экономика
Трассу Джубга-Сочи к 2024 году не построят
Обновлено в 10:13
Единоборства
UFC объявил следующий бой Нурмагомедова: 7 сентября в Абу-Даби с Порье
В UFC подтвердили, что Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой 7 сентября в Абу-Даби против Дастина Порье.
Обновлено в 12:51
Космос
В СПбПУ разработали образец двигателя, способного 10 лет обеспечивать полет в космосе
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого разработали опытный образец ракетного двигателя для космических аппаратов, способный обеспечить управляемый полет в течение 10 с лишним лет.
Обновлено в 10:09
Экономика
Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»
«Севергрупп» Алексея Мордашова стала владельцем 78,73% сети гипермаркетов «Лента» после окончания срока предложения миноритариям по выкупу акций.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»
Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23
Интернет
Гендиректор не считает Apple монополией
Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.
Обновлено в 13:07
Политика
Елизавета II приняла Дональда Трампа в Букингемском дворце
Королева Елизавета II встретилась с президентом США Дональдом Трампом по случаю его визита в Великобританию.
Обновлено вчера в 10:37
Здоровье
Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах
Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Футбол
Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»
Обновлено в 12:33
Общество
Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку
Обновлено в 07:07
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Авто
Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России
Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Экономика
Сделка по СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.ru будет закрыта 5 июня
Сделка по созданию совместного предприятия РФПИ, Alibaba, "Мегафона" и Mail.Ru Group в России будет закрыта 5 июня в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
Обновлено в 12:15
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Обновлено 02 июня в 10:30
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Панайотов просит не говорить о Началовой
«Если бы Юля знала о том, что происходит, она бы просто поржала», — считает близкий друг покойной артистки Александр Панайотов.
Обновлено в 10:22