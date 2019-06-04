Футбол
Рангник больше не будет тренировать «РБ Лейпциг»Евро-футбол.ру 09:18
Главный тренер "РБ Лейпцига" Ральф Рангник уходит с должности по собственной инициативе. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
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Общество
Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
Обновлено в 13:59
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Политика
Политологи рассказали о росте влияния старых друзей Путина
Старые друзья президента России Владимира Путина увеличили свое политическое влияние за последние два года, следует из нового доклада политологов «Минченко консалтинг» «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна».
Обновлено в 17:00
Политика
Рогозин пообещал Путину управление Россией через «Государево око»
Проект «Государево око» позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию в регионах, передает «Интерфакс» заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 11:44
Политика
Зеленский готовит «стратегию возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель намерен обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию "возвращения" Крыма.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Футбол
В Армении выпустили почтовую марку с изображением футболиста Мхитаряна
Изображение полузащитника лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генриха Мхитаряна появилось на почтовых марках в Армении.
Обновлено в 15:35
Футбол
Сергей Прядкин: «При финансовой стабильности 18 клубов в РПЛ – хороший вариант»
Понимаю позицию Леонида Арнольдовича Федуна по части экономики, понятна и позиция Евгения Ленноровича Гинера и Александра Валерьевича Дюкова – хотелось бы играть больше, для этого требуется расширение лиги.
Обновлено в 14:45
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Политика
В Госдепе высказались о сделке с РФ по Сирии
Джеффри подчеркнул, что пока никакого подобного соглашения нет. Ранее СМИ сообщили, что США решили предложить РФ сделку по Сирии.
Обновлено в 16:58
Общество
«Мемориал» потребовал прекратить давление на участников исторического конкурса
С 6 мая в оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей - учителей вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или спецслужб, сообщил "Мемориал" во вторник.
Обновлено в 15:44
Общество
ЕСПЧ присудил более полутора миллиона евро жителям Чечни и Ингушетии
Как говорится на сайте суда, они жаловались на исчезновение двадцати своих родственников во время спецопераций российских военных в начале двухтысячных годов.
Обновлено в 13:30
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 14:00
Политика
Антимонопольная проверка ждет Amazon, Apple, Facebook и Google
Власти США намерены устроить антимонопольную проверку технологических гигантов: Федеральная торговая комиссия займется Amazon и Facebook, Минюст — Apple и Google.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак уволила всю свою команду
Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Происшествия
На Университетской снова горит дом Черкасского
Обновлено в 14:43
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе «Кристалл» в Дзержинске
Президент РФ Владимир Путин, комментируя взрывы, произошедшие на территории завода «Кристалл» в нижегородском Дзержинске, обратил внимание на необходимость выяснения того, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на предприятии.
Обновлено в 12:35
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Россия испытала новую ракету системы ПРО
Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати ответил одному из подписчиков в своем Instagram на вопрос, почему многие блогеры указывают на схожесть его коллекции под брендом Black Star Wear совместно с сетью магазинов «Армия России» на товары с Amazon и AliExpress.
Обновлено в 10:56
Футбол
Игнашевич стал тренером «Торпедо»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Наука
Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03