Рангник больше не будет тренировать «РБ Лейпциг»Евро-футбол.ру 09:18

Главный тренер "РБ Лейпцига" Ральф Рангник уходит с должности по собственной инициативе. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Рангник больше не будет тренировать «РБ Лейпциг»

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