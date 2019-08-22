Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. "В 16.14 пожару присвоен пятый номер", - сказано в сообщении.

Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера

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