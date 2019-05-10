Футбол
Раньери покинет пост главного тренера «Ромы» по окончании сезонаРИА Новости 05:26
Главный тренер итальянского футбольного клуба "Рома" Клаудио Раньери заявил, что покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Раньери в марте заключил с "Ромой" контракт до конца текущего сезона.
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Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Футбол
Яя Туре завершил карьеру футболиста и может начать работу тренером в России
Ивуарийский полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре принял решение завершить свою профессиональную карьеру футболиста.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Политика
В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Политика
WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве
Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери
Недавно Жидков удивил поклонников, выложив сторис в своем Instagram — на нем он «воссоединился» с Татьяной Арнтгольц ради Марии.
Обновлено в 01:22
Политика
Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.
Обновлено в 05:42
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
Обновлено в 05:46
Кино
Состоялся релиз документального фильма о разработке God of War для PS4
Как отмечают авторы, фильм также рассказывает о семье, жертвах, трудностях и сомнениях Кори Барлога, руководителя проекта, который, как и его подопечные, стремился к совершенству в искусстве и повествовании.
Обновлено в 03:56
Происшествия
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек
В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети
В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Футбол
Абель Эрнандес: «Хотел бы играть больше. Не очень доволен своей ролью в ЦСКА»
В моем возрасте это сложная ситуация, потому что мне 28 лет, и я хотел бы играть больше.
Обновлено в 06:47
Общество
Британского ведущего уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы эвакуировали вертолетом
Серьезная авария произошла на юго-западе Москвы. Как сообщает РИА Новости, одного из пострадавших пришлось эвакуировать вертолетом.
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры
Считается, что камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры уже в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 05:47
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено в 06:07
Общество
В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков
Как передает телеканал NHK, по случаю предстоящего праздника сотрудники зоопарка изготовили снежные фигурки большой и маленькой панд, своеобразных копий мамы и ее дочки.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Общество
Подозреваемого в шпионаже на Россию австрийца оставили под стражей
Земельный суд Зальцбурга продлил содержание отставного австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России, под стражей.
Обновлено в 06:44
Общество
Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова
Проспекту генерала Григоренко в Харькове нужно вернуть историческое имя – проспект Жукова, уверен мэр Геннадий Кернес.
Обновлено вчера в 03:32