Футбол

Раньери покинет пост главного тренера «Ромы» по окончании сезонаРИА Новости 05:26

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Рома" Клаудио Раньери заявил, что покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Раньери в марте заключил с "Ромой" контракт до конца текущего сезона.
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Раньери покинет пост главного тренера «Ромы» по окончании сезона

Sport24.ru07:32

Раньери подтвердил уход из «Ромы» в конце сезона

Спорт-Экспресс05:15

Раньери объявил о том, что покинет «Рому» по окончании сезона

Советский спорт05:20

Раньери покинет «Рому» по окончании сезона

Матч ТВ05:17

Главный тренер «Ромы» объявил об уходе со своего поста

РБК05:35

Раньери подтвердил уход из «Ромы» по окончании сезона

Чемпионат05:06

Раньери покинет «Рому» по окончании сезона

Sports.ru04:48
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