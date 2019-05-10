Футбол
Раньери покинет пост главного тренера «Ромы» по окончании сезонаРИА Новости 05:26
Главный тренер итальянского футбольного клуба "Рома" Клаудио Раньери заявил, что покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Раньери в марте заключил с "Ромой" контракт до конца текущего сезона.
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