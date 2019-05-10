Футбол

Раньери покинет пост главного тренера «Ромы» по окончании сезонаРИА Новости 05:26

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Рома" Клаудио Раньери заявил, что покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Раньери в марте заключил с "Ромой" контракт до конца текущего сезона.
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Раньери объявил об уходе с поста наставника «Ромы» по окончании сезона

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Главный тренер «Ромы» объявил об уходе со своего поста

РБК05:35

Раньери подтвердил уход из «Ромы» по окончании сезона

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Раньери покинет «Рому» по окончании сезона

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Раньери объявил о том, что покинет «Рому» по окончании сезона

Советский спорт05:20

Раньери покинет «Рому» по окончании сезона

Sports.ru04:48
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Клаудио Раньери
Итальянский тренер
Итальянский тренер и футболист, игравший на позиции защитника. Главный тренер клуба «Рома».
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