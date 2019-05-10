Футбол
Раньери покинет пост главного тренера «Ромы» по окончании сезонаSport24.ru 07:32
Клаудио Раньери сообщил, что покинет пост главного тренера «Ромы» по окончании этого сезона. Раньери возглавил «Рому» в марте этого года после отставки Эусебио Ди Франческо.
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Авто
Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено в 07:37
Происшествия
Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково
Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
Обновлено в 10:20
Политика
Глава ПЦУ заявил о возможном отзыве томоса у Украины
Вероятное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 12:56
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Политика
Порошенко допрашивают следователи Генпрокуратуры по делу «майдана»
Следователи генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) допрашивают в пятницу президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстрелах на "майдане" в феврале 2014 года.
Обновлено в 14:56
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено в 08:56
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Футбол
Подберезкин: «Надеемся, что стыковых матчей для „Рубина“ не случится»
Надеемся, такого не случится, настраиваемся на победу в оставшихся матчах.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 13:21
Авто
«Нешуточный» автопарк Евгения Петросяна
Обновлено в 13:30
Происшествия
Пассажира с миной времен войны сняли с рейса в Домодедово
В Домодедово служба безопасности аэропорта сняла с рейса пассажира, у которого обнаружили, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 15:14
Общество
Сына Меган Маркл и принца Гарри могли назвать в честь кота
Британский принц Арчи, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Катя Лель снова рассказала, что видела НЛО
Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Здоровье
Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения
Обновлено вчера в 21:25
Футбол
Юношеская сборная России уступила венграм на первенстве Европы
Футболисты юношеской сборной России, составленной из игроков не старше 17 лет, в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы проиграли сверстникам из Венгрии.
Обновлено в 14:01
Авто
В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей
Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Спорт
Российские прыгуны в воду взяли «серебро» на казанском этапе FINA
Дуэт из России завоевал второе место на казанском этапе FINA по прыжкам в воду.
Обновлено в 04:42
Политика
Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве 9 мая
Президент России Владимир Путин не удивился стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.
Обновлено в 13:37
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено в 13:12