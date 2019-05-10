Футбол

Раньери покинет пост главного тренера «Ромы» по окончании сезонаSport24.ru 07:32

Клаудио Раньери сообщил, что покинет пост главного тренера «Ромы» по окончании этого сезона. Раньери возглавил «Рому» в марте этого года после отставки Эусебио Ди Франческо.
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Раньери объявил об уходе с поста наставника «Ромы» по окончании сезона

ProstoProSport08:11

Главный тренер «Ромы» объявил об уходе со своего поста

РБК05:35

Раньери подтвердил уход из «Ромы» по окончании сезона

Чемпионат05:06

Раньери покинет «Рому» по окончании сезона

Матч ТВ05:17

Раньери подтвердил уход из «Ромы» в конце сезона

Спорт-Экспресс05:15

Раньери объявил о том, что покинет «Рому» по окончании сезона

Советский спорт05:20

Раньери покинет «Рому» по окончании сезона

Sports.ru04:48
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Следователи генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) допрашивают в пятницу президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстрелах на "майдане" в феврале 2014 года.
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Президент России Владимир Путин не удивился стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.
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Клаудио Раньери
Итальянский тренер
Итальянский тренер и футболист, игравший на позиции защитника. Главный тренер клуба «Рома».
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