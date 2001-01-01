Футбол
Раньери покинет «Рому» по окончании сезонаSports.ru 04:48
У «Ромы» по окончании сезона сменится главный тренер. Клаудио Раньери на пресс-конференции объявил, что покинет команду.
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