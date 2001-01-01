Футбол

Раньери покинет «Рому» по окончании сезонаSports.ru 04:48

У «Ромы» по окончании сезона сменится главный тренер. Клаудио Раньери на пресс-конференции объявил, что покинет команду.
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Раньери объявил об уходе с поста наставника «Ромы» по окончании сезона

ProstoProSport08:11

Раньери подтвердил уход из «Ромы» в конце сезона

Спорт-Экспресс05:15

Раньери объявил о том, что покинет «Рому» по окончании сезона

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Раньери покинет «Рому» по окончании сезона

Матч ТВ05:17

Главный тренер «Ромы» объявил об уходе со своего поста

РБК05:35

Раньери подтвердил уход из «Ромы» по окончании сезона

Чемпионат05:06

Раньери покинет «Рому» по окончании сезона

Sports.ru04:48
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Итальянский тренер и футболист, игравший на позиции защитника. Главный тренер клуба «Рома».
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