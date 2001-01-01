Футбол

Раньери объявил о том, что покинет «Рому» по окончании сезонаСоветский спорт 05:20

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери сообщил о том, что покинет клуб по окончании сезона. 67-летний итальянец вернулся в клуб 8 марта после того, как джаллоросси отправили в отставку Эусебио Ди Франческо.
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Раньери объявил об уходе с поста наставника «Ромы» по окончании сезона

ProstoProSport08:11

Главный тренер «Ромы» объявил об уходе со своего поста

РБК05:35

Раньери объявил о том, что покинет «Рому» по окончании сезона

Советский спорт05:20

Раньери покинет «Рому» по окончании сезона

Матч ТВ05:17

Раньери подтвердил уход из «Ромы» в конце сезона

Спорт-Экспресс05:15

Раньери подтвердил уход из «Ромы» по окончании сезона

Чемпионат05:06

Раньери покинет «Рому» по окончании сезона

Sports.ru04:48
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Общество

Самые уверенные в своем будущем россияне живут в Чите

«Города, где зафиксирован самый высокий уровень уверенности граждан в своем завтрашнем дне – это Чита (73%), Череповец, Улан-Удэ (69%), Новосибирск и Тольятти», - сказано в сообщении.
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Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
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Путин поздравил Конюхова с пересечением южной части Тихого океана

Президент России Владимир Путин поздравил российского путешественника Фёдора Конюхова с завершением первого этапа кругосветного перехода на вёсельной лодке «Акрос» в Южном полушарии.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Японии туристический автобус с альпинистами упал с горной дороги

Туристический микроавтобус упал с десятиметровой высоты на горной дороге в японской префектуре Гумма, травмы, в том числе серьезные, получили 14 человек, четверо из них госпитализированы, передает телеканал NHK.
Обновлено в 09:05
Здоровье

Кардиолог рассказал, как распознать погубившую Доренко болезнь

Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, из-за которой днём ранее скончался известный журналист и главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.
Обновлено в 08:50
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Футбол

Президент «Урала»: пусть Еськов больше не судит наши матчи

Обновлено в 09:00
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Норвежская туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах

Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
Обновлено в 10:07
Музыка

На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»

Ранее в четверг несколько десятков украинских радикалов провели акцию протеста возле офиса компании "Национальные информационные системы", которая готовит программы для телеканала "Интер".
Обновлено вчера в 16:51
Политика

Соловьев ответил британцам, заявившим о «таинственной» смерти Доренко

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил журналистам британского Daily Mail, которые с намеком заявили о «загадочной» смерти Сергея Доренко.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США

Обновлено в 07:41
Общество

Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»

Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба телеканала.
Обновлено в 10:23
Экономика

Бразильский горнодобывающий концерн Vale завершил 1-й квартал с убытком

Бразильский горнодобывающий концерн Vale SA завершил первый квартал с убытком, что связано с прорывов в январе дамбы на руднике Corrego do Feijao.
Обновлено в 10:04
Авто

В России продажи Mercedes-Maybach S-Class упали на 38%

Обновлено в 08:02
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Хоккей

18-летний Какко забил первый гол ЧМ-2019

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко стал автором первого гола на ЧМ-2019.
Обновлено в 10:26
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Обновлено в 09:10
Политика

В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Согласно документу, инаугурацию предлагается назначить на 1 июня.
Обновлено в 10:34
Транспорт

Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»

Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56
Хоккей

Дадонов забросил первую шайбу сборной России на ЧМ-2019

Сборная России открыла счет в матче с командой Норвегии на чемпионате мира по хоккею в Братиславе.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца

Обновлено в 10:34
Политика

Дональд Трамп не намерен спешить в торговых переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят в благоприятном ключе, и торопиться с ними не нужно.
Обновлено в 10:24
Политика

Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Политика

В Киеве пригрозили властям Харькова за идею вернуть проспекту имя маршала Жукова

Харьковские власти высказали идею о возвращении прежнего названия проспекту Петра Григоренко, получившего в 2016 году это имя взамен имени маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 08:47
Футбол

Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру

Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 08:26
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В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал

Обновлено вчера в 13:40
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Клаудио Раньери
Итальянский тренер
Итальянский тренер и футболист, игравший на позиции защитника. Главный тренер клуба «Рома».
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