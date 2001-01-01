Раньери объявил о том, что покинет «Рому» по окончании сезонаСоветский спорт 05:20

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери сообщил о том, что покинет клуб по окончании сезона. 67-летний итальянец вернулся в клуб 8 марта после того, как джаллоросси отправили в отставку Эусебио Ди Франческо.

Раньери объявил о том, что покинет «Рому» по окончании сезона

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