Футбол
Раньери объявил о том, что покинет «Рому» по окончании сезонаСоветский спорт 05:20
Главный тренер Ромы Клаудио Раньери сообщил о том, что покинет клуб по окончании сезона. 67-летний итальянец вернулся в клуб 8 марта после того, как джаллоросси отправили в отставку Эусебио Ди Франческо.
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Общество
Самые уверенные в своем будущем россияне живут в Чите
«Города, где зафиксирован самый высокий уровень уверенности граждан в своем завтрашнем дне – это Чита (73%), Череповец, Улан-Удэ (69%), Новосибирск и Тольятти», - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:19
Политика
Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко
Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Путешествия
Путин поздравил Конюхова с пересечением южной части Тихого океана
Президент России Владимир Путин поздравил российского путешественника Фёдора Конюхова с завершением первого этапа кругосветного перехода на вёсельной лодке «Акрос» в Южном полушарии.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Японии туристический автобус с альпинистами упал с горной дороги
Туристический микроавтобус упал с десятиметровой высоты на горной дороге в японской префектуре Гумма, травмы, в том числе серьезные, получили 14 человек, четверо из них госпитализированы, передает телеканал NHK.
Обновлено в 09:05
Здоровье
Кардиолог рассказал, как распознать погубившую Доренко болезнь
Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, из-за которой днём ранее скончался известный журналист и главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.
Обновлено в 08:50
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Футбол
Президент «Урала»: пусть Еськов больше не судит наши матчи
Обновлено в 09:00
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Норвежская туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах
Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
Обновлено в 10:07
Музыка
На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»
Ранее в четверг несколько десятков украинских радикалов провели акцию протеста возле офиса компании "Национальные информационные системы", которая готовит программы для телеканала "Интер".
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Соловьев ответил британцам, заявившим о «таинственной» смерти Доренко
Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил журналистам британского Daily Mail, которые с намеком заявили о «загадочной» смерти Сергея Доренко.
Обновлено в 10:39
Общество
Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба телеканала.
Обновлено в 10:23
Экономика
Бразильский горнодобывающий концерн Vale завершил 1-й квартал с убытком
Бразильский горнодобывающий концерн Vale SA завершил первый квартал с убытком, что связано с прорывов в январе дамбы на руднике Corrego do Feijao.
Обновлено в 10:04
Авто
В России продажи Mercedes-Maybach S-Class упали на 38%
Обновлено в 08:02
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Хоккей
18-летний Какко забил первый гол ЧМ-2019
Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко стал автором первого гола на ЧМ-2019.
Обновлено в 10:26
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Обновлено в 09:10
Политика
В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня
Согласно документу, инаугурацию предлагается назначить на 1 июня.
Обновлено в 10:34
Транспорт
Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»
Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56
Хоккей
Дадонов забросил первую шайбу сборной России на ЧМ-2019
Сборная России открыла счет в матче с командой Норвегии на чемпионате мира по хоккею в Братиславе.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца
Обновлено в 10:34
Политика
Дональд Трамп не намерен спешить в торговых переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят в благоприятном ключе, и торопиться с ними не нужно.
Обновлено в 10:24
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Политика
В Киеве пригрозили властям Харькова за идею вернуть проспекту имя маршала Жукова
Харьковские власти высказали идею о возвращении прежнего названия проспекту Петра Григоренко, получившего в 2016 году это имя взамен имени маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 08:47
Футбол
Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру
Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
Обновлено вчера в 13:40