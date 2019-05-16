Футбол

Раньери может возглавить «Селтик»Чемпионат 02:19

Что касается Раньери, то по окончании сезона он покинет «Рому», которую возглавил в начале марта этого года после отставки Эусебио Ди Франческо.
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СМИ: Раньери возглавит «Селтик»

Матч ТВ00:43

Раньери может возглавить «Селтик»

Чемпионат02:19

СМИ: Раньери летом может возглавить «Селтик»

Спорт-Экспресс01:55

Раньери сватают на пост главного тренера «Селтика»

Евро-футбол.ру02:44

СМИ: Раньери возглавит «Селтик»

Sportbox.RU00:43

Раньери может стать главным тренером «Селтика»

Советский спорт00:12

Раньери может возглавить «Селтик»

Sport24.ru00:01
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Политика

Сын Януковича тайно приехал в Донбасс

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр якобы тайно посетил Донбасс, передает УНИАН.
Обновлено в 07:11
Политика

В Кремле не получали приглашений на инаугурацию Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Экономика

Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании

О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.
Обновлено в 07:06
Наука

Заявлено о получении ключа к расшифровке манускрипта Войнича

Обновлено вчера в 08:48
Общество

В Москве найден клад времен Василия Темного

Столичные археологи обнаружили серебряную деньгу и медные монеты XV-XVI веков на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Обновлено в 03:25
Происшествия

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

Обновлено в 06:43
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Авто

В России отзывают более 400 автомобилей Lexus

На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров автомобилей, подлежащих отзыву.В феврале 2019 года в России отзывали 84,3 тыс. автомобилей Toyota и Lexus, проданных в период с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года.
Обновлено в 07:54
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Футбол

Салах начал переговоры с «Реалом»

Переговоры между Реалом и Мохамедом Салахом находятся на начальной стадии, заявил Крайон.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Тодоренко оправдалась за фотошоп фигуры после родов

Нет, и живой пример тому - экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко, которая в одном из новых постов собралась учить подписчиц похудению после родов, но добавила «отфотошопленное» фото.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей

Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Путин сообщил о выявленных в Сирии недостатках российской авиации

Обновлено вчера в 12:31
Политика

«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией

Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ

Обновлено в 06:25
Политика

На парламентских выборах украинцы намерены поддержать партию «Слуга народа»

В сети появились закрытые данные штаба Владимира Зеленского, согласно которого, за партию «Слуга народа» на украинских парламентских выборах готовы проголосовать 40% избирателей.
Обновлено 14 мая в 12:49
Политика

«Роскосмос» опроверг сообщения о скорой отставке Рогозина

Ранее журналист Андрей Караулов опубликовал у себя в Facebook информацию о том, что Рогозин якобы может лишиться поста главы госкорпорации и стать советником президента России по космосу.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось

Обновлено вчера в 17:07
Наука

Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом

В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Хоккей

Мактавиш стал новым главным тренером «Локомотива»

Крэйг Мактавиш стал новым главным тренером «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.
Обновлено в 08:27
Политика

Конгрессмены США призывают ввести санкции против Турции из-за С-400

Конгрессмены США от партий демократов и республиканцев внесли на рассмотрение в Конгресс резолюцию, которая призывает ввести санкции в отношении Турции, а также исключить Анкару из программы по созданию истребителей F-35, в случае покупки российских С-400.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Футбол

«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал о первых днях отцовства

Друг принца рассказал, что после рождения сын принц постоянно улыбается и ходить с горящими от счастья глазами.
Обновлено в 04:36
Хоккей

Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории

Сборная России одержала разгромную победу над Италией на чемпионате мира по хоккею, забросив десять безответных шайб.
Обновлено в 03:46
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Клаудио Раньери
Итальянский тренер
Итальянский тренер и футболист, игравший на позиции защитника. Главный тренер клуба «Рома».
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Нил Леннон
Ирландский футболист
Североирландский футболист и футбольный тренер. Продолжительное время занимал пост капитана сборной Северной Ирландии и шотландского клуба «Селтик», в котором был также главным тренером команды с 2010 по 2014 год. С 2016 по 2019 год возглавлял эдинбургский «Хиберниан».
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