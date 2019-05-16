Футбол
Раньери может возглавить «Селтик»Чемпионат 02:19
Что касается Раньери, то по окончании сезона он покинет «Рому», которую возглавил в начале марта этого года после отставки Эусебио Ди Франческо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Политика
Сын Януковича тайно приехал в Донбасс
Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр якобы тайно посетил Донбасс, передает УНИАН.
Обновлено в 07:11
Политика
В Кремле не получали приглашений на инаугурацию Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене
В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Экономика
Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании
О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.
Обновлено в 07:06
Наука
Заявлено о получении ключа к расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено вчера в 08:48
Общество
В Москве найден клад времен Василия Темного
Столичные археологи обнаружили серебряную деньгу и медные монеты XV-XVI веков на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Авто
В России отзывают более 400 автомобилей Lexus
На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров автомобилей, подлежащих отзыву.В феврале 2019 года в России отзывали 84,3 тыс. автомобилей Toyota и Lexus, проданных в период с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года.
Обновлено в 07:54
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Футбол
Салах начал переговоры с «Реалом»
Переговоры между Реалом и Мохамедом Салахом находятся на начальной стадии, заявил Крайон.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Тодоренко оправдалась за фотошоп фигуры после родов
Нет, и живой пример тому - экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко, которая в одном из новых постов собралась учить подписчиц похудению после родов, но добавила «отфотошопленное» фото.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Путин сообщил о выявленных в Сирии недостатках российской авиации
Обновлено вчера в 12:31
Политика
«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией
Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ
Обновлено в 06:25
Политика
На парламентских выборах украинцы намерены поддержать партию «Слуга народа»
В сети появились закрытые данные штаба Владимира Зеленского, согласно которого, за партию «Слуга народа» на украинских парламентских выборах готовы проголосовать 40% избирателей.
Обновлено 14 мая в 12:49
Политика
«Роскосмос» опроверг сообщения о скорой отставке Рогозина
Ранее журналист Андрей Караулов опубликовал у себя в Facebook информацию о том, что Рогозин якобы может лишиться поста главы госкорпорации и стать советником президента России по космосу.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Хоккей
Мактавиш стал новым главным тренером «Локомотива»
Крэйг Мактавиш стал новым главным тренером «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.
Обновлено в 08:27
Политика
Конгрессмены США призывают ввести санкции против Турции из-за С-400
Конгрессмены США от партий демократов и республиканцев внесли на рассмотрение в Конгресс резолюцию, которая призывает ввести санкции в отношении Турции, а также исключить Анкару из программы по созданию истребителей F-35, в случае покупки российских С-400.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Футбол
«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку
Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал о первых днях отцовства
Друг принца рассказал, что после рождения сын принц постоянно улыбается и ходить с горящими от счастья глазами.
Обновлено в 04:36
Хоккей
Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории
Сборная России одержала разгромную победу над Италией на чемпионате мира по хоккею, забросив десять безответных шайб.
Обновлено в 03:46