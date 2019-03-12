Футбол
Раньери: «Непростой матч. Но я не ждал от нас лучшей игры»Soccer.ru вчера в 22:12
Наставник "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал победу над "Эмполи" (2:1) в своём первом матче после возвращения в римский клуб. Да, это был сложный матч, ведь у нас так много потерь. Нам не хватало лидеров, которые придают команде индивидуальные особенности.
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Политика
В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко
Обновлено вчера в 20:33
Политика
FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви
Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Боец ММА Конор Макгрегор арестован
Боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор арестован в городе Майами-Бич (Флорида, США), сообщает Miami Herald.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»
Обновлено в 02:05
Общество
Названы страны с самым грязным воздухом
Составители рейтинга пришли к выводу, что странами с самым грязным воздухом являются Бангладеш, Пакистан и Индия.
Обновлено в 02:06
Политика
Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям
Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Милонов оправдал свои высказывания о Шнурове свободой слова
Депутат Госдумы Виталий Милонов в письме к Константину Добрынину, адвокату лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, объяснил свои высказывания в адрес творчества музыканта правом на свободу мысли и слова, которые закреплены в Конституции РФ, пишет РИА Новости, ссылаясь на текст письма.
Обновлено в 03:20
Общество
Названы российские регионы с самой высокой смертностью
Больше всего в России умирает людей в Псковской и Тверской областях, в этих регионах показатель смертности составляет 16,8 человек на тысячу жителей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Еще три авиакомпании отказались использовать Boeing 737 MAX
Три латиноамериканских авиакомпании приостановили использование Boeing 737 MAX после крушения такого самолета в Эфиопии, сообщает FlightGlobal.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Минобороны просит создать отделения движения на всех предприятиях ОПК
В документе уточнялось, что для выполнения этой задачи нужно на каждом из предприятий ОПК создать юнармейские отряды и «организовать на имеющихся объектах социально-культурного и спортивного назначения работу юнармейских военно-патриотических секций, кружков и клубов».
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Депутат Госдумы Сысоев назначен замгубернатора Тюменской области
До назначения В.Сысоев был депутатом Государственной думы.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде
Нападение на начальника отдела судебного департамента при Верховном суде Сергея Лыкова произошло вечером 6 марта возле станции метро «Щелковская», об этом РБК сообщили источники в Главном управлении МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 03:18
Политика
Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия
Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Полицейские сняли дебошира с самолета в Оренбурге
Сотрудники транспортной полиции сняли с рейса дебошира в аэропорту Оренбурга.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа
Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума».
Обновлено в 00:45
Музыка
Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении»
Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников "Евровидения-2019" ей больше всего по душе Как пишут украинские СМИ, исполнительница заявила, что планирует посмотреть все музыкальные номера, однако болеть будет за российского артиста Сергея Лазарева.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Петербурге прошли прения по делу тамбовской ОПГ
В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по делу криминального авторитета и бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которых обвиняют в организации тамбовского преступного сообщества.
Обновлено вчера в 15:15
Общество
Минтруд назвал сферы с переизбытком квалифицированных работников
В России наблюдается переизбыток специалистов в сфере бизнеса и администрации, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты телеканалу RT.
Обновлено в 02:40
Политика
В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Бурятии женщина сбила следователя, чтобы избежать допроса
Как отмечается, в августе прошлого года женщина сбила на автомобиле следователя, чтобы не идти на допрос по уголовному делу.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе
В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
СМИ: Порошенко обязался помочь Константинополю с покупкой недвижимости на Украине
Украинский президент Петр Порошенко обязался передать Ставропигии Вселенского патриархата на Украине недвижимость в обмен на томос об автокефалии местной православной церкви.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Фабрика в Кузбассе остановлена из-за черного снега
Обновлено в 03:44
Общество
Михаил Фридман впервые стал самым богатым лондонцем
Обновлено в 02:38
Технологии
Российский стартап NGINX куплен за $670 млн
После окончательного оформления сделки марка NGINX будет сохранена. Основатели российского стартапа продолжат работу в компании.
Обновлено в 02:46
Общество
Пушков оценил слова главы ФАС о переплатах россиян за ЖКХ
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление главы ФАС Игоря Артемьева о 100-процентных переплатах россиян за ЖКХ.
Обновлено вчера в 17:55
Культура
В Вахтанговском театре прощаются с Владимиром Этушем
Обновлено в 03:09
Экономика
Оценено неравенство между бедными и богатыми россиянами
В 2018 году доля большинства расходов у самых обеспеченных семей снижалась, в то время как траты в наиболее бедных домохозяйствах росли.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Антонов назвал условие применения Россией ядерного оружия
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона никогда не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Прекращено уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин»
Совет директоров «Силовых машин», напомним, в июле 2017 года досрочно прекратил полномочия гендиректора машиностроительной компании Романа Филиппова, избрав на его место нового руководителя.
Обновлено вчера в 16:11