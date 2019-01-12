Происшествия

Ранения при взрыве в Париже получили 20 человек
Интерфакс
04:35

Минимум 20 человек получили ранения из-за сильного взрыва, произошедшего в субботу утром в одном из центральных кварталов Парижа, сообщают в столичной полиции. Состояние семи человек - тяжелое. Ранее сообщалось о том, что двое пострадавших - критическое.
Интерфакс04:35

Подробнее о событии

При взрыве в Париже четыре человека погибли и более 30 пострадали

РБК07:23

В результате взрыва в центре Париже пострадали более 20 человек

ТАСС04:33

Не менее 20 человек ранены в результате взрыва газа в Париже

Интерфакс05:25

Двенадцать человек получили серьезные ранения при взрыве в Париже

РИА Новости06:20

Взрыв в центре Парижа: есть жертвы

Вести.Ru07:27

Мощный взрыв в центре Парижа: есть погибшие

BFM.ru06:12

Жертвами взрыва в Париже стали четыре человека

RT на русском07:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Происшествия

Ликвидированные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ

Обновлено в 06:53
Происшествия

Врачам удалось сохранить ножку младенцу из Магнитогорска

Врачам московского НИИ неотложной детской хирургии удалось добиться улучшения состояния 10-месячного Вани из Магнитогорска.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Пенсионерку, «ожившую» после застолья в морге, не смогли спасти

Обновлено в 04:52
Происшествия

На трассе «Дон» в Ростовской области столкнулись 12 машин

12 автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области, в результате два человека получили травмы.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Ленинградской области три человека погибли в ДТП

Двое детей и один взрослый погибли, еще четверо пострадали при столкновении двух легковых автомашин с последующим пожаром на федеральной автодороге в Волосовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:08
Происшествия

На МКАД грузовик протаранил около десяти машин

ДТП произошло на 29-м километре на внешней стороне МКАД. Около десяти автомобилей получили повреждения, пострадавших нет.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области

В Иркутской области 29 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС 12 января.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Российский гражданин, пропавший в Эквадоре восемь лет назад, найден

Обновлено в 00:25
Происшествия

В Якутске локализовали пожар в жилом доме

Сотрудники МЧС локализовали пожар в многоквартирном жилом доме в Якутске, в результате которого погиб один человек.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Украинских моряков в ближайшее время выпишут из больницы СИЗО

Здоровье травмированных при задержании в Керченском проливе троих украинских моряков восстановлено, в ближайшие дни они будут выписаны из больницы следственного изолятора в общие камеры, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Дагестане

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Дагестане, сообщил ТАСС представитель пресс-службы МВД Дагестана.
Обновлено в 02:45
Происшествия

При взрыве цистерны с нефтью в Нигерии погибли не менее 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли при взрыве перевернувшейся на трассе автоцистерны с нефтью в нигерийском штате Кросс Ривер.
Обновлено в 06:31
Происшествия

На путях станции метро «Садовая» упал пассажир

Инцидент произошёл около 14:20. Сегодня, 12 января, на фиолетовой ветке петербургского метрополитена на рельсы упал пассажир.
Обновлено в 06:35
ещё по теме
Главное