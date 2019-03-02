Рамзана Кадырова попросили повлиять на Александра ЕмельяненкоГоворит Москва 05:21

Я знаю, что Александр Емельяненко натворил дел. Говорил и буду говорить: этот человек опасен для окружающих, повлиять на него может только Рамзан Ахматович Кадыров. Рамзан Ахматович, прошу вас, заберите его обратно в клуб и закройте на территории Чечни. Он слушает только вас.

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