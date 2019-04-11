Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долги за газКП - Северный Кавказ (Ставрополь) 01:00

Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.

В начале этого года Заводской суд Грозного постановил списать долги населения за газ на 9 млрд рублей как "безнадежные". Власти Чечни сочли такое решение справедливым. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" в ответ подала на решение апелляционную жалобу и оно было отменено.

Общество Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".

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Общество ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.

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Здоровье Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

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Происшествия Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу.

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