Политика
Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долги за газКП - Северный Кавказ (Ставрополь) 01:00
В начале этого года Заводской суд Грозного постановил списать долги населения за газ на 9 млрд рублей как "безнадежные". Власти Чечни сочли такое решение справедливым. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" в ответ подала на решение апелляционную жалобу и оно было отменено.
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Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM вчера в 13:31
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Р. Кадыров: Настало время всерьёз разобраться с приписываемыми Чечне долгами за газ
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