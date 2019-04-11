Политика

Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газКоммерсантъ 15:26

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
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Рамзан Кадыров
Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM 13:31

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