Политика
Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газКоммерсантъ 15:26
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
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Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM 13:31
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Р. Кадыров: Настало время всерьёз разобраться с приписываемыми Чечне долгами за газ
Чеченская Республика Сегодня12:56
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