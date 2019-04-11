Политика

Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газКоммерсантъ 15:26

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
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Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ

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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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