с чего всё началось

Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева? И еще мне интересно, что для нашего чеченского водоканала теперь будет сделать легче – установить в каждую квартиру Грозного по третьему крану или, все-таки, разобраться с подачей горячей и холодной воды как положено? Ждём, время пошло.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров впечатлился видеопосланием юного жителя республики, в котором он ругает местный "Водоканал" за то, что из кранов дома вода течёт одинаково горячая.

Армия и оружие Армия и оружие Силы ПВО Израиля перехватили запущенную со стороны Сирии ракету

Происшествия Происшествия СК завел дело после убийства четырех человек в Ульяновске В квартире жилого дома в Ульяновске обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями, еще один 17-летний местный житель был госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Здоровье Здоровье Минздрав предложил вывести табак из легального оборота после 2050 года Основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем возможный поэтапный вывод табачной продукции из оборота.

Происшествия Происшествия Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Казани

Происшествия Происшествия Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.

Политика Политика Путин подписал закон о любительской рыбалке Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Происшествия Происшествия В США скончался еще один ребенок-мигрант из Гватемалы

Экономика Экономика Путин подписал закон о повышении уровня МРОТ Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ, который подразумевает рост минимальной оплаты труда в среднем по стране на 117 рублей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Армия и оружие Армия и оружие США размещают стратегическое высокоточное оружие у границ России Главнокомандующий российского ВМФ Владимир Королев заявил, что США наращивают неядерные системы высокоточного оружия в морских акваториях, которые находятся рядом с Россией.

Политика Политика В бундестаге прокомментировали проект «Северный поток – 2» В бундестаге считают, что «Северный поток – 2» не вызовет зависимость Европы от России, а приведет к взаимозависимости обеих сторон.

Путешествия Путешествия АТОР назвала самые популярные выездные направления в 2018 году Самыми популярными выездными туристическими направлениями у россиян в 2018 году стали Турция, Таиланд и Германия.

Общество Общество Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.

Общество Общество Екатерина Андреева заявила об «опасном уровне агрессии» на телевидении Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что в свободное от работы время не смотрит телевизор из-за высокого уровня агрессии на экране.

Политика Политика Володин предложил Путину провести оценку положений Конституции В ходе встречи главы государства с руководством Федерального собрания спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил вместе с судьями Конституционного суда, учеными и экспертами «посмотреть, как Конституция и заложенные в ней нормы работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты», сообщает агентство «Интерфакс».

Общество Общество Сенатор Клишас ответил на расследование Навального Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Авто Авто Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.

Происшествия Происшествия В Триполи смертник взорвался в здании МИД Ливии По данным местных СМИ, смертник подорвал себя в здании МИД. Над крышей здания виден густой дым.

Общество Общество В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.

Политика Политика Силуанов подвел итоги переговоров Путина с Лукашенко Вице-премьер отметил, что Путин и Лукашенко во время встречи затрагивали вопрос цен на энергоресурсы, а также наиболее острый для Белоруссии вопрос — так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Общество Общество Предпенсионерам дали право на обязательную долю в наследстве Отмечалось, что документ позволит распространить право на обязательную долю в наследстве не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста, которые получат «дополнительные гарантии защиты имущественных прав».

Общество Общество Пруд или стена: оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети The concrete wall across the street looks like a body of water from r/mildlyinteresting Комментаторы тут же разделились на два лагеря: одни увидели на фотографии пруд у дома, другие же разглядели бетонную стену пристройки.

Политика Политика Военные предприятия Украины попали в список санкций России Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.

Политика Политика Завершились переговоры Путина и Лукашенко В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает передает корреспондент "Газеты.Ru".

Происшествия Происшествия В дагестанском Буйнакске обрушился мост В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год

Общество Общество Пришелся по душе: Никулину продлили срок психиатрического обследования По словам защитника, обследование было продлено на 15 дней по просьбе госпиталя, где содержится Евгений Никулин.

Политика Политика Путин оценил опасность Парижского соглашения по климату для России Отмечается, что об этом глава государства сказал на встрече с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым, который передал ему письмо с опасениями по поводу того, что соглашение может привести к сокращению Россией нефте- и газодобычи, и предложил оценить договор с точки зрения российской нацбезопасности.

Происшествия Происшествия WP сообщило о возможной причине крушения Boeing 737 Max в Индонезии Специалисты, устанавливающие причины крушения Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море, пришли к выводу, что катастрофа могла произойти из-за неправильной настройки датчика скорости.

Общество Общество Роскачество проверило шампанское российского производства Роскачество подвело итоги исследования шампанского российского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию.