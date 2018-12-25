с чего всё началось

Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева? И еще мне интересно, что для нашего чеченского водоканала теперь будет сделать легче – установить в каждую квартиру Грозного по третьему крану или, все-таки, разобраться с подачей горячей и холодной воды как положено? Ждём, время пошло.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обращение юного блогера в соцсетях. Видео появилось на его странице Вконтакте. Мальчик рассказал о том, что у него из двух кранов течёт горячая вода и обратился к местному водоканалу с просьбой разобраться в проблеме или установить третий кран с холодной водой.

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