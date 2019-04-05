Футбол

Рамзан Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмата»РБК 14:05

Рамзан Кадыров объяснил, почему во время матча чемпионата России между «Ахматом» и «Спартаком» на трибуне стадиона в Грозном был вывешен флаг Косово.
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Рамзан Кадыров
За футбольный клуб "Ахмат" выступает спортсмен из Косово. Если в фан-зоне спорткомплекса "Ахмат-Арена" и оказался флаг Косово, то именно по данной причине.
— Рамзан Кадыров, российский политикГоворит Москва 11:44

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