Футбол

Рамзан Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмата»РБК 14:05

Рамзан Кадыров объяснил, почему во время матча чемпионата России между «Ахматом» и «Спартаком» на трибуне стадиона в Грозном был вывешен флаг Косово.
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Рамзан Кадыров
За футбольный клуб „Ахмат“ выступает спортсмен из Косово. Если в фан-зоне спорткомплекса „Ахмат-Арена“ и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения.
— Рамзан Кадыров, российский политикБИЗНЕС Online 15:12

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