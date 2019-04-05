Футбол
Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмат Арена»iReactor 11:23
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что появление на стадионе «Ахмат Арена» флага Косово объясняется только тем, что в состав команды входит футболист, который там родился. Кадыров добавил, что наличие флага объясняется только этим обстоятельством и не имеет ничего общего с политикой.
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За футбольный клуб „Ахмат“ выступает спортсмен из Косово. Если в фан-зоне спорткомплекса „Ахмат-Арена“ и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения.
— Рамзан Кадыров, российский политикБИЗНЕС Online 15:12
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