Футбол

Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмат Арена»iReactor 11:23

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что появление на стадионе «Ахмат Арена» флага Косово объясняется только тем, что в состав команды входит футболист, который там родился. Кадыров добавил, что наличие флага объясняется только этим обстоятельством и не имеет ничего общего с политикой.
Читать в источнике
Рамзан Кадыров
За футбольный клуб „Ахмат“ выступает спортсмен из Косово. Если в фан-зоне спорткомплекса „Ахмат-Арена“ и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения.
— Рамзан Кадыров, российский политикБИЗНЕС Online 15:12

Подробнее о событии

Кадыров: флаг Косово на «Ахмат-Арене» к политике никак не относится

РИА Новости11:45

Рамзан Кадыров: «К политике флаг Косово не имеет никакого отношения»

Спорт-Экспресс11:49

Кадыров: флаг Косово на «Ахмат-Арене» не имеет никакого отношения к политике

Чемпионат11:38

Сербия потребовала убрать с «Ахмат Арены» флаг Косово. Ответил Кадыров

Sport24.ru15:00

«Ахмат» убрал флаг Косово с территории стадиона

Советский спорт06:17

«Ахмат» убрал флаг Косово со своего стадиона

Soccer.ru05:51

Флаг-шок: Сербия требует убрать символику Косово с «Ахмат Арены»

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают, как изменилась Анастасия Заворотнюк после родов

Обновлено в 06:28
Авто

Марка Bugatti задумала приподнятый спорткар

Правда, задуман не вполне кроссовер в привычном понимании.
Обновлено в 11:45
Общество

На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев

Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта.
Обновлено в 13:58
Происшествия

В Перми пьяный посетитель кафе избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 06:02
Политика

Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина

В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом

Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Авто

Евросоюз обвинил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре

Антимонопольный регулятор Евросоюза обвинил компанию BMW и концерны Daimler и Volkswagen в сговоре с целью задержать или блокировать внедрение технологии очистки выхлопных газов.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Япония отправила истребителей на перехват российского Ил-38

Обновлено в 15:30
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Политика

Минфин США сообщил о введении новых санкций против Венесуэлы

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти собираются ввести санкции против двух компаний, а также 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
Обновлено в 16:07
Политика

«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан

Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Общество

В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах

Обновлено в 15:26
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Испании 35 человек пострадали в массовом ДТП

Обновлено в 15:22
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено в 14:31
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой

PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео со съемок последнего клипа артистки, сообщается на сайте kp.ru.
Обновлено в 13:47
Единоборства

Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая

Обновлено в 14:47
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Политика

Зеленский опубликовал результаты анализов на наркотики

В крови кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не обнаружили следов наркотиков.
Обновлено в 10:32
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Космос

Макет лунной базы появится в Московском планетарии ко Дню космонавтики

Ко Дню космонавтики в Московском планетарии появится макет российской лунной базы, сообщает пресс-служба планетария.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

Госдума отреагировала на слова польского генерала об ударе по РФ

Обновлено вчера в 04:02
Гаджеты

Названа российская стоимость смартфона Xiaomi Mi 9

Обновлено вчера в 12:17
Культура

Продюсер фильма о Началовой обвинил ее агента в погоне за пиаром

Обновлено в 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное