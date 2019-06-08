Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 годРоссийская газета 05:46

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сведения о доходах за 2018-й год. Судя по декларации, общая сумма доходов политика составила 7,58 миллионов рублей и выросла на 700 тысяч в сравнении с 2017-м годом.
Читать в источнике
с чего всё началось
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заработал в 2018 году 7,58 млн руб, следует из декларации о его доходах, опубликованной
 на сайте администрации региона.
РБК07:25

Подробнее о событии

Доходы Кадырова в 2018 году увеличились почти на 700 тыс. рублей

ТАССвчера в 06:54

Кадыров раскрыл свои доходы. Список недвижимости

URA.Ruвчера в 10:12

Кадыров стал больше зарабатывать

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 08:08

Глава Чечни Кадыров заработал 7,5 млн рублей за год

Московский Комсомолецвчера в 07:16

Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах

News.ruвчера в 11:30

Рамзан Кадыров заработал за год 7,58 млн рублей

Вестник Кавказавчера в 09:29

Рамзан Кадыров предоставил декларацию о доходах

Телекомпания Грозныйвчера в 04:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:39, Ашберн

Сколько зашибает Рамзан Кадыров

Вести.UZ11:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Игры

Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Захарова сравнила современную политику США с временами рабства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международная политика США напоминает о временах, когда существовало рабовладение.
Обновлено в 12:59
Политика

Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову

Обновлено в 14:53
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Канаде

Обновлено в 16:12
Общество

Москвичам пообещали несколько дней прохлады на будущей неделе

Москвичам пообещали немного прохлады на будущей неделе.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун обвенчался в СИЗО

Обновлено в 09:54
Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Общество

Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник

Обновлено в 06:45
Происшествия

Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован

Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.
Обновлено в 15:09
Общество

Половина площадок фестиваля «Времена и эпохи» посвящена истории России

Половина площадок, представленных на фестивале «Времена и эпохи», проходящем в столице, посвящена истории России.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Происшествия

Газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК вышли с совместным заявлением по поводу «дела Голунова»

Газеты "КоммерсантЪ", "Ведомости" и РБК опубликовали совместное заявление по поводу ареста журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Кузен Рейеса: автомобиль подлетел вверх после удара с ограждением

Автомобиль, которым управлял футболист, вылетел с дороги и загорелся. Вместе с Рейесом в аварии погиб его 23-летний кузен.
Обновлено в 13:47
Здоровье

Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки

Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика

NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР

Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото

Недавно певица опубликовала снимок с прогулки. На фото она и певица Ханна с детьми.
Обновлено в 07:57
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Авто

В УАЗ рассказали о модели для летательных аппаратов

Обновлено вчера в 14:18
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Спорт

Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное