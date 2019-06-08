Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 годРоссийская газета 05:46
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сведения о доходах за 2018-й год. Судя по декларации, общая сумма доходов политика составила 7,58 миллионов рублей и выросла на 700 тысяч в сравнении с 2017-м годом.
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с чего всё началось
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заработал в 2018 году 7,58 млн руб, следует из декларации о его доходах, опубликованной на сайте администрации региона.РБК07:25
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