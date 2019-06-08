Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 годРоссийская газета 05:46

с чего всё началось

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сведения о доходах за 2018-й год. Судя по декларации, общая сумма доходов политика составила 7,58 миллионов рублей и выросла на 700 тысяч в сравнении с 2017-м годом.

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год

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