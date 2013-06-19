Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 годРоссийская газета 05:46
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сведения о доходах за 2018-й год. Судя по декларации, общая сумма доходов политика составила 7,58 миллионов рублей и выросла на 700 тысяч в сравнении с 2017-м годом.
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с чего всё началось
Согласно декларации, которая опубликована на сайте администрации Чечни, Кадыров также владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратных метра и участком в 3668 квадратных метра.РИА Новости03:23
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