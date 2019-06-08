Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходахBFM.ru 06:17
Доход супруги главы Чечни Медни Кадыровой за прошлый год составил 60 тысяч рублей, столько же, сколько и в предыдущем. В ее собственности находится квартира площадью 209,8 квадратного метра. В декларации одного из несовершеннолетних детей Кадырова также значится сумма 210 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Согласно декларации, которая опубликована на сайте администрации Чечни, Кадыров также владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратных метра и участком в 3668 квадратных метра.РИА Новости03:23
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
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