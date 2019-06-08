Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходахBFM.ru 06:17

с чего всё началось

Доход супруги главы Чечни Медни Кадыровой за прошлый год составил 60 тысяч рублей, столько же, сколько и в предыдущем. В ее собственности находится квартира площадью 209,8 квадратного метра. В декларации одного из несовершеннолетних детей Кадырова также значится сумма 210 тысяч рублей.

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