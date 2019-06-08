Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходахBFM.ru 06:17

Доход супруги главы Чечни Медни Кадыровой за прошлый год составил 60 тысяч рублей, столько же, сколько и в предыдущем. В ее собственности находится квартира площадью 209,8 квадратного метра. В декларации одного из несовершеннолетних детей Кадырова также значится сумма 210 тысяч рублей.
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Согласно декларации, которая опубликована на сайте
 администрации Чечни, Кадыров также владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратных метра и участком в 3668 квадратных метра.
РИА Новости03:23

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Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах

РИА Новости03:23

Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах

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URA.Ruвчера в 10:12

Рамзан Кадыров предоставил декларацию о доходах

Телекомпания Грозныйвчера в 04:51
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Сколько зашибает Рамзан Кадыров

Вести.UZ11:10
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
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Как правительство собирается поднимать село

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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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