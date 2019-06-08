Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходахBFM.ru 06:17

с чего всё началось

Доход супруги главы Чечни Медни Кадыровой за прошлый год составил 60 тысяч рублей, столько же, сколько и в предыдущем. В ее собственности находится квартира площадью 209,8 квадратного метра. В декларации одного из несовершеннолетних детей Кадырова также значится сумма 210 тысяч рублей.

Происшествия В Уфе произошла стрельба возле автовокзала В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.

Культура Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.

Политика Экзитпол: на выборах президента Казахстана побеждает Токаев Со своей стороны, директор научно-исследовательского центра "Молодежь" Талгат Калиев, сообщил, что, согласно данным проведенного ими экзитпола, Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94 процента голосов.

Происшествия «Россия-24» переделала сюжет о журналисте Голунове Телеканал "Россия 24" показал переделанный сюжет про задержание журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков.

Армия и оружие Советский проект на десятилетия опередил США в авиастроении Эксперты аналитического издания США The National Interest рассказали о разработке советского ядерного бомбардировщика, который по своим характеристикам обогнал американские проекты.

Недвижимость Квартирам не хватает покупателей Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.

Общество Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.

Футбол «Спартак» вспомнил самых ярких легионеров команды из Южной Америки На официальной странице красно-белых в Твиттере упомянуты форвард Луис Робсон, хавбек Алекс, нападающий Фернандо Кавенаги, а также защитник Клементе Родригес. ⚽ В день латиноамериканского футбола мы решили вспомнить самых ярких легионеров «Спартака» из Южной Америки.

Спорт IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.

Экономика Как правительство собирается поднимать село Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села, разработанную по поручению президента.

Общество Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.

Политика Явка на выборах президента Казахстана составила 77,4% В ЦИК Казахстана сообщили, что на 22:00 явка на выборах президент Казахстана составила 77,4%.

Футбол Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.

Политика Партия Зеленского представила первых кандидатов в Раду Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского представила первых своих 20 кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру По мнению судей КС, были найдены обстоятельства, оправдывающие временную передачу полномочий президента, поскольку отказ Додона распустить парламент является неисполнением конституционных обязательств президента.

Экономика Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.

Единоборства Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.

Политика Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.