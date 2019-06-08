Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходахBFM.ru 06:17

Доход супруги главы Чечни Медни Кадыровой за прошлый год составил 60 тысяч рублей, столько же, сколько и в предыдущем. В ее собственности находится квартира площадью 209,8 квадратного метра. В декларации одного из несовершеннолетних детей Кадырова также значится сумма 210 тысяч рублей.
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Согласно декларации, которая опубликована на сайте
 администрации Чечни, Кадыров также владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратных метра и участком в 3668 квадратных метра.
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«Несмотря на демонстративные попытки срыва мероприятий по разведению сил и средств украинской стороной, Народная милиция ЛНР готова, в свою очередь, выполнить очередное условие Минских соглашений и осуществить 10 июня разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская», — подчеркнул Филипоненко.
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Мемориал установили в Москве на месте убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
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Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского в ходе съезда в Киеве представила своих первых 20 кандидатов на предстоящих досрочных выборах в украинский парламент.
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КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
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Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина

Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Политика

МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж

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Обновлено в 07:22
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Гроза с ливнями и градом обрушатся на Москву в понедельник

Осадки охладят столицу, жара спадет Знойную жару в Москве сменят грозы, с ливнями и градом.
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В пресс-службе Тихоокеанского флота России заявили, что именно крейсер Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс «Адмирала Виноградова» в 50 метрах от российского корабля, вынудив его экипаж совершить экстренное маневрирование.
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Голунов находился под наблюдением полиции с марта

Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
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Сборная России в Саранске крупно обыграла сборную Сан-Марино

В отборочном матче на Евро-2020 в Саранске сборная России встречалась со сборной Сан-Марино и крупно победила.
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Прогноз курса доллара на неделю: где следующая остановка рубля?

Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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