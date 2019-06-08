Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходахBFM.ru 06:17

с чего всё началось

Доход супруги главы Чечни Медни Кадыровой за прошлый год составил 60 тысяч рублей, столько же, сколько и в предыдущем. В ее собственности находится квартира площадью 209,8 квадратного метра. В декларации одного из несовершеннолетних детей Кадырова также значится сумма 210 тысяч рублей.

Гаджеты В Японии создали прибор для управления настроением Японская компания Japan Display создала прибор, который позволит управлять настроением человека.

Происшествия Журналист Голунов дал первое интервью после задержания Накануне Голунов был помещен под домашний арест. Интервью было записано до суда. Журналист заявил, что никогда не употреблял наркотики.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Армия и оружие В ДНР заявили об обесточивании села в Донбассе из-за обстрелов ВСУ В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в Донбассе было обесточено село Васильевка из-за обстрелов ВСУ.

Происшествия Студенты-арабы порезали друг друга в Петербурге из-за русского языка Арабы поспорили из-за знания русского языка. Инцидент произошел в субботу, 8 июня, в общежитии на улице Большой Посадской, 7.

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Происшествия В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте По предварительной версии, как заявили в пресс-службе, полицейский совершил самоубийство. По факту его гибели проводится проверка.

Футбол Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.

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Политика Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.

Общество PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Армия и оружие ВСУ обстрелами открыто саботируют разведение сил у Станицы — НМ ЛНР «Несмотря на демонстративные попытки срыва мероприятий по разведению сил и средств украинской стороной, Народная милиция ЛНР готова, в свою очередь, выполнить очередное условие Минских соглашений и осуществить 10 июня разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская», — подчеркнул Филипоненко.

Происшествия На месте убийства мастера спорта в Москве установили мемориал Мемориал установили в Москве на месте убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Шоу-бизнес Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.

Политика Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского в ходе съезда в Киеве представила своих первых 20 кандидатов на предстоящих досрочных выборах в украинский парламент.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Политика Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.

Политика МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, основное возражение Москвы заключается в том, что Киев обратился в морской арбитраж не для урегулирования спора с Россией по поводу «толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть», а в надежде добиться «юридического признания своего суверенитета над Крымом».

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Происшествия «Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.

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Происшествия Голунов находился под наблюдением полиции с марта Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.

Футбол Сборная России в Саранске крупно обыграла сборную Сан-Марино В отборочном матче на Евро-2020 в Саранске сборная России встречалась со сборной Сан-Марино и крупно победила.