Футбол

Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьевSoccer.ru вчера в 11:58

Предприятие срубило на своей частной территории около 90 старых деревьев, среди которых были сосны, тополя и столетние дубы, что, как выяснилось, было сделано незаконно. На компанию был наложен штраф в размере 250 тысяч евро.
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Серхио Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за вырубку деревьев

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Экологи оштрафовали Рамоса на 250 000 евро

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Компания Серхио Рамоса получила большой штраф за вырубку столетних деревьев

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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
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