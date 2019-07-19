Футбол
Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьевSoccer.ru вчера в 11:58
Предприятие срубило на своей частной территории около 90 старых деревьев, среди которых были сосны, тополя и столетние дубы, что, как выяснилось, было сделано незаконно. На компанию был наложен штраф в размере 250 тысяч евро.
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Компанию Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро. Все дело в вырубке деревьев
Спорт-Экспрессвчера в 08:55
Компанию, связанную с Рамосом, оштрафовали на 250 тысяч за незаконную вырубку столетних дубов
Бомбардир.рувчера в 09:36
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
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