Футбол

Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьевSoccer.ru 11:58

Предприятие срубило на своей частной территории около 90 старых деревьев, среди которых были сосны, тополя и столетние дубы, что, как выяснилось, было сделано незаконно. На компанию был наложен штраф в размере 250 тысяч евро.
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Серхио Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за вырубку деревьев

Sport24.ru11:22

Компанию Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьев

Sports.ru11:59

Компанию, связанную с Рамосом, оштрафовали на 250 тысяч за незаконную вырубку столетних дубов

Бомбардир.ру09:36

Капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса оштрафовали за вырубку деревьев

Газета.Ru11:36

Рамоса оштрафовали на € 250 тыс. за незаконную вырубку деревьев

Чемпионат11:42

Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьев

Soccer.ru11:58

Компанию Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро. Все дело в вырубке деревьев

Спорт-Экспресс08:55
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