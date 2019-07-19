Предприятие срубило на своей частной территории около 90 старых деревьев, среди которых были сосны, тополя и столетние дубы, что, как выяснилось, было сделано незаконно. На компанию был наложен штраф в размере 250 тысяч евро.

Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьев

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