Рамос задумался об уходе из «Реала»Чемпионат 08:44

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca. По информации издания, 33-летний футболист всерьёз задумался об уходе из команды и продолжении карьеры в другом европейском клубе.

Рамос задумался об уходе из «Реала»

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