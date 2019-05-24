Рамос задумался об уходе из «Реала»Sports.ru вчера в 07:29

Капитан «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб. По информации журналиста El Chiringuito Хуанфе Санса, испанец задумался об уходе из «Реала». Рамос хочет играть на высоком уровне, ему не нравятся некоторые вещи, которые происходили в клубе в минувшем сезоне.

Рамос задумался об уходе из «Реала»

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