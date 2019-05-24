Футбол
Рамос задумался об уходе из «Реала»Sports.ru 07:29
Капитан «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб. По информации журналиста El Chiringuito Хуанфе Санса, испанец задумался об уходе из «Реала». Рамос хочет играть на высоком уровне, ему не нравятся некоторые вещи, которые происходили в клубе в минувшем сезоне.
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Австралийцы из CSIRO, объединения научных и прикладных исследований, изучили разновидность гриба Fusarium oxysporum TA_pink1, который живет недалеко от золотого рудника Боддингтон на западном побережье Австралии.
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В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв
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