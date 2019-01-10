Защитник "Реала" Серхио Рамос отметился голом в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против "Леганеса" (3:0). Для него это 80-й забитый мяч в составе мадридского клуба и 100-й в карьере. Также на его счету 17 голов за сборную Испании, а также 3 - за "Севилью".

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