Футбол
Рамос выразил соболезнования в связи со смертью РейесаСоветский спорт 11:53
Хосе Антонио Рейес трижды выигрывал Лигу Европы в составе Севильи, становился чемпионом Испании в составе мадридского Реала, выигрывал английскую премьер-лигу с лондонским Арсеналом, в составе Атлетико дважды выигрывал Лигу Европы и однажды - Суперкубок УЕФА.
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Сломлен. Разбит. У меня нет слов. Выражаю любовь и поддержку семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат.
— Серхио Рамос, испанский футболистRT на русском 09:18
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