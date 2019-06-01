Футбол

Рамос выразил соболезнования в связи со смертью РейесаСоветский спорт 11:53

Хосе Антонио Рейес трижды выигрывал Лигу Европы в составе Севильи, становился чемпионом Испании в составе мадридского Реала, выигрывал английскую премьер-лигу с лондонским Арсеналом, в составе Атлетико дважды выигрывал Лигу Европы и однажды - Суперкубок УЕФА.
Читать в источнике
Серхио Рамос
Сломлен. Разбит. У меня нет слов. Выражаю любовь и поддержку семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат.
— Серхио Рамос, испанский футболистRT на русском 09:18

Подробнее о событии

Рамос выразил соболезнования в связи со смертью Рейеса

Советский спорт11:53

Крыховяк выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса

Спорт-Экспресс11:07

«Зенит» выразил соболезнования семье Рейеса

Матч ТВ08:38

Агуэро — о гибели Рейеса: шокирован смертью хорошего друга и партнёра

Чемпионат09:04

УЕФА: «Шокированы и опечалены смертью Рейеса»

Sport.ru08:58

Рамос выразил соболезнования семье Рейеса: «Мы всегда будем помнить тебя, друг»

Sports.ru07:51

В УЕФА шокированы и опечалены в связи со смертью Рейеса

Sport24.ru07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Обновлено в 10:29
Происшествия

Из-за взрывов в Дзержинске повреждено пять зданий завода

Пять зданий завода «Кристалл» в Дзержинске повреждено при серии взрывов. Площадь разрушения составляет около 800 квадратных метров.
Обновлено в 10:39
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве

Обновлено в 08:49
Политика

В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»

В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2».
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Общество

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Легковой автомобиль выехал на тротуар в Петербурге

"По предварительной информации, 1 июня около 17:50 в Петроградском районе Петербурга на пересечении Каменноостровского проспекта и ул. Куйбышева водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов - мужчину и мальчика восьми лет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

США планируют увеличить контингент в Польше на тысячу человек

Обновлено вчера в 23:50
Политика

Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Обновлено в 10:14
Кино

Боатенг сыграл инопланетянина в четвертой части «Людей в черном»

Футболист принял участие в съемках новой, четвертой части «Людей в черном», сыграв инопланетянина.
Обновлено вчера в 22:16
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета

Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Общество

Прокуратура заинтересовалась видео с пиром заключенных в колонии под Орлом

Обновлено в 12:40
Авто

Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

Обновлено вчера в 08:07
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сотворили чудо. Сегодня они играют в финале Лиги чемпионов

Ведь «Ливерпуль» в Лиге чемпионов год назад дошел до финала, а «Тоттенхэм» с сезона-2010/11 не бывал даже в четвертьфинале.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО

Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

Полицейские пресекли массовый конфликт в центре Москвы

Обновлено в 12:20
Происшествия

Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке

Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.
Обновлено в 10:53
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Обновлено в 11:01
Происшествия

В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети

Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Боевики 35-й бригады ВСУ в Донбассе продали вооружение на три миллиона гривен

В 35-й бригаде ВСУ под командованием Паласа боевики массово вывозят с передовой вооружение, чтобы продать его украинским волонтерам.
Обновлено в 12:49
Экономика

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено в 12:39
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Общество

Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Трампа проинформировали о стрельбе в Вирджинии

Обновлено вчера в 20:25
Общество

Детям сотрудников ОВД на праздник раздали оружие и бронежилеты

В Биробиджане на празднике, устроенном для детей полицейских, всем желающим раздали оружие, бронежилеты и каски, чтобы «подержать в руках и сфотографироваться».
Обновлено в 05:17
Футбол

«Реал» может подписать Пьянича вместо Погба или Эриксена

Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан, по информации испанских СМИ, одобрил переход Пьянича в том случае, если «Реал» не сможет купить Погба или Эриксена.
Обновлено в 10:45
ещё по теме
Хосе Антонио Рейес
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Эстремадура». Выступал за сборную Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное