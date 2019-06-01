Рамос выразил соболезнования в связи со смертью РейесаСоветский спорт 11:53

Сломлен. Разбит. У меня нет слов. Выражаю любовь и поддержку семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат.

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