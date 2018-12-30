Футбол
Защитник «Реала» Серхио Рамос впервые в карьере провел календарный год без красной карточки. В 2018 году он получил 16 желтых карточек в чемпионате Испании, 4 – в Лиге чемпионов, две – во время клубного чемпионата мира и по одной на ЧМ-2018 и в Суперкубке УЕФА.
Sports.ru13:30
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Происшествия
Появилось видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге
Обновлено в 15:40
Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Обновлено в 04:55
Политика
Канцлер Австрии назвал условие отмены санкций против России
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 14:30
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра
Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 10:45
Общество
На берега Курил выбросило тонны селедки
На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено в 11:53
Кино
Скончался режиссер культовых боевиков Ринго Лэм
Гонконгкский режиссер и сценарист Ринго Лэм умер 29 декабря в возрасте 63 лет, передает South China Morning Post.
Обновлено в 13:04
Политика
Спецрейс с 30 детьми прибыл из Ирака в Россию
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что на борту самолета 30 детей из Чечни, Дагестана, Москвы и Пензы, находившихся до сих пор в местах лишения свободы в Ираке.
Обновлено в 14:06
Спорт
Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»
Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено в 10:20
Футбол
Манчестер Юнайтед — Борнмут 4:1
Обновлено в 12:20
Политика
Кузнецова пообещала продолжить возвращать российских детей из Ирака
Россия приложит максимум усилий для возвращения в страну всех своих несовершеннолетних граждан, которые остаются в иракских тюрьмах вместе с осужденными матерями, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, которая в воскресенье с рабочей поездкой посетила Ирак для эвакуации российских детей.
Обновлено в 10:40
Политика
Захарова заявила о дезорганизации в «Би-би-си»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке повторно сообщила о том, что в МИД не получали жалобы от корпорации "Би-би-си".
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»
Обновлено в 10:38
Транспорт
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Лондон планирует открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в котором пострадали шесть человек.
Обновлено в 15:19
Политика
Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии
Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.
Обновлено в 14:29
Футбол
Гендиректор «Газпром Арены»: «Чайки дырявят крышу стадиона»
Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о проблемах, которые существуют с крышей стадиона.
Обновлено в 08:10
Политика
СМИ узнали, где президент Украины встретит Новый год
Обновлено в 15:57
Спорт
Непряева выиграла гонку на 10 км на первом этапе «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла индивидуальную гонку свободным стилем на 10 км на первом этапе многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе, которая также идет в зачет Кубка мира.
Обновлено в 07:41
Политика
Лукашенко назвал состоявшимся союз РФ и Белоруссии
Обновлено в 10:52
Спорт
Шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу
Обновлено в 09:38
Общество
Дивеевская монахиня оказалась в списке агентов КГБ Латвии
Обновлено в 15:53
Общество
«МБХ медиа»: Премии российских военных уменьшили ради храма минобороны
Предновогодние премии российским военнослужащим, по номеру приказа минобороны от 2010 года называемые «1010», в этом году оказались значительно урезаны из-за строительства главного храма вооруженных сил в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 11:00
Общество
Строителям метро в Петербурге полностью выплатили долги по зарплате
Ранее сообщалось, что 26 декабря около 30 рабочих ЗАО "СМУ-11 Метрострой" (подрядчик ОАО "Метрострой") в шахте на строящейся станции "Театральная" объявили голодовку, требуя погасить долги по заработной плате.
Обновлено в 11:59
Политика
Актер Гуськов рассказал об истинном отношении украинцев к россиянам
Жители западной части Украины всегда испытывали неприязнь к россиянам и никогда не скрывали своих резких антироссийских настроений, заявил народный артист Российской Федерации Алексей Гуськов.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Подозреваемый в убийстве водителя Blablacar служил в горячих точках
Чикирев, по сведениям «МК», служил в горячих точках и проходил спецподготовку, состоял в организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов.
Обновлено в 12:10
Политика
AP: кибератака на типографию в США нарушила выпуск крупнейших газет
По данным AP, из-за кибератаки на типографию в Лос-Анджелесе в субботу печатные версии новых номеров изданий The Wall Street Journal, The New York Times, The San Diego Union-Tribune, а также Los Angeles Times, которой и принадлежит данное предприятие, в субботу не вышли вовсе или были напечатаны ограниченным тиражом.
Обновлено вчера в 18:25
Энергетика
«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Хоккей
Россия встретится со Швейцарией в матче МЧМ-2019
Молодёжная сборная России по хоккею встретится со сверстниками из Швейцарии в третьем матче групповой стадии чемпионата мира.
Обновлено в 13:40