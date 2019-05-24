Футбол
Рамос сообщил Пересу, что рассматривает вариант с уходом из «Реала»Чемпионат вчера в 15:45
Капитан «Реала» Серхио Рамос всерьёз оценивает возможность смены команды в летнее трансферное окно, сообщает Marca. По информации источника, 33-летний защитник уже рассказал о такой возможности президенту «сливочных» Флорентино Пересу.
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