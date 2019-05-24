Футбол
Рамос задумался об уходе из «Реала»Чемпионат 08:44
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca. По информации издания, 33-летний футболист всерьёз задумался об уходе из команды и продолжении карьеры в другом европейском клубе.
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