Футбол
Рамос считает, Азару есть что добавить в «Реал»Матч ТВ 01:01
Новые трансферы сделают всех более возбужденными и более позитивными, поэтому думаю, что у нас хорошее будущее, — считает футболист. Напомним, Азар объявил об уходе из «Челси» после победы в финале Лиги Европы над «Арсеналом». Ранее стало известно о переговорах футболиста с «Реалом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-президент «Реала»: «Похоже, Азар переходит, и это хорошая новость для Мадрида»
Sport24.ruвчера в 19:26
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Экономика
Таинственный инвестор намерен купить 25% всех биткоинов
Если инвестор начнёт тратить сотни миллионов долларов на покупку всех доступных биткоинов, цена первой криптовалюты может запросто взлететь до новых максимумов.
Обновлено в 06:10
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Политика
Китай создаст свой «черный список» в ответ на санкции США
Минкоммерции КНР заявило о намерении создать собственный «черный список» иностранных юридических и физических лиц, которые препятствуют деятельности китайских компаний, преследуя некоммерческие цели.
Обновлено в 06:08
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Культура
Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера
Сайт Pottermore, опубликовал анонс британской писательницы. Автор трудится над четырьмя книгами.
Обновлено в 05:31
Футбол
Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агента
Как стало известно Sport24, полузащитник Мануэл Фернандеш покинет московский «Локомотив».
Обновлено в 03:53
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность".
Обновлено в 07:24
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Самолет времен Второй мировой разбился в Польше
Обновлено в 06:37
Футбол
Аргентинский «Ривер Плейт» выиграл Суперкубок Южной Америки
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
Черчесов объяснил, почему в сборную России вызваны четыре вратаря
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии отборочных матчей Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие
Песков возложил на Турцию ответственность за прекращение огня в Идлибе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, согласно договоренностям, ответственность за прекращение огня в сирийском Идлибе лежит на Турции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:33
Происшествия
Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе
Неизвестный захватил заложников в Цюрихе. В результате нападения погибли два человека.
Обновлено в 07:36
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Финансы
Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая
Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Обвиненного в терроризме курсанта Осипова снова отправили лечиться
Московский окружной военный суд (МОВС) 31 мая направил на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени Можайского (расположена в Санкт-Петербурге) Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 05:42
Кино
Прокатчик объяснил удаление ряда сцен из фильма об Элтоне Джоне
Фильм "Рокетмен" о жизни известного британского певца и композитора Элтона Джона в российском прокате претерпел некоторые изменения в соответствии с законодательством страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Централ Партнершип".
Обновлено в 05:49
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Игры
Microsoft покажет 14 игр от внутренних студий на E3
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер рассказал, что компания покажет 14 игр от внутренних студий на конференции E3.
Обновлено в 03:20
Экономика
Лисин анекдотом про кур описал, как государство регулирует бизнес
Общаясь с журналистами, бизнесмен, чтобы проиллюстрировать тезис о рисках госрегулирования для бизнеса, вновь прибег к жанру анекдота.
Обновлено в 06:40
Политика
ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике
На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве
В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Финансы
Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I квартале упала на 38,7%
Чистая прибыль En+ Group по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 38,7% — до 409 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:12
Наука
Создан грибок для уничтожения малярийных комаров
Американские ученые создали генетически модифицированный грибок, с помощью которого можно регулировать численность популяций малярийных комаров.
Обновлено в 04:49
Наука
Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли
Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Собчак встала на защиту «содержанок». В комментариях разгорелся спор
Теледива отреагировала на массу негативных комментариев после выхода нового выпуска ее YouTube-шоу, в котором участвовали девушки, живущие за счет богатых мужчин.
Обновлено в 07:41
Транспорт
Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро
Пассажиров метро Москвы будут информировать об открытии пересадки на Некрасовскую линию с помощью уведомлений в мобильном приложении и информационных плакатов, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на брифинге по эффектам от Некрасовской линии.
Обновлено в 04:40