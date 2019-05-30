Футбол

Рамос считает, Азару есть что добавить в «Реал»Матч ТВ 01:01

Новые трансферы сделают всех более возбужденными и более позитивными, поэтому думаю, что у нас хорошее будущее, — считает футболист. Напомним, Азар объявил об уходе из «Челси» после победы в финале Лиги Европы над «Арсеналом». Ранее стало известно о переговорах футболиста с «Реалом».
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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