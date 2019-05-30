Рамос считает, Азару есть что добавить в «Реал»Матч ТВ 01:01

Новые трансферы сделают всех более возбужденными и более позитивными, поэтому думаю, что у нас хорошее будущее, — считает футболист. Напомним, Азар объявил об уходе из «Челси» после победы в финале Лиги Европы над «Арсеналом». Ранее стало известно о переговорах футболиста с «Реалом».

Рамос считает, Азару есть что добавить в «Реал»

Экономика Таинственный инвестор намерен купить 25% всех биткоинов Если инвестор начнёт тратить сотни миллионов долларов на покупку всех доступных биткоинов, цена первой криптовалюты может запросто взлететь до новых максимумов.

Политика Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Политика Китай создаст свой «черный список» в ответ на санкции США Минкоммерции КНР заявило о намерении создать собственный «черный список» иностранных юридических и физических лиц, которые препятствуют деятельности китайских компаний, преследуя некоммерческие цели.

Общество В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.

Футбол Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агента Как стало известно Sport24, полузащитник Мануэл Фернандеш покинет московский «Локомотив».

Общество Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.

Общество В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.

Футбол Черчесов объяснил, почему в сборную России вызваны четыре вратаря Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии отборочных матчей Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

Происшествия Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Армия и оружие Песков возложил на Турцию ответственность за прекращение огня в Идлибе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, согласно договоренностям, ответственность за прекращение огня в сирийском Идлибе лежит на Турции, передает РИА "Новости".

Происшествия Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе Неизвестный захватил заложников в Цюрихе. В результате нападения погибли два человека.

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Финансы Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.

Происшествия Обвиненного в терроризме курсанта Осипова снова отправили лечиться Московский окружной военный суд (МОВС) 31 мая направил на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени Можайского (расположена в Санкт-Петербурге) Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.

Кино Прокатчик объяснил удаление ряда сцен из фильма об Элтоне Джоне Фильм "Рокетмен" о жизни известного британского певца и композитора Элтона Джона в российском прокате претерпел некоторые изменения в соответствии с законодательством страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Централ Партнершип".

Игры Microsoft покажет 14 игр от внутренних студий на E3 Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер рассказал, что компания покажет 14 игр от внутренних студий на конференции E3.

Экономика Лисин анекдотом про кур описал, как государство регулирует бизнес Общаясь с журналистами, бизнесмен, чтобы проиллюстрировать тезис о рисках госрегулирования для бизнеса, вновь прибег к жанру анекдота.

Политика ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.

Происшествия Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.

Финансы Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I квартале упала на 38,7% Чистая прибыль En+ Group по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 38,7% — до 409 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Наука Создан грибок для уничтожения малярийных комаров Американские ученые создали генетически модифицированный грибок, с помощью которого можно регулировать численность популяций малярийных комаров.

Наука Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.

Шоу-бизнес Собчак встала на защиту «содержанок». В комментариях разгорелся спор Теледива отреагировала на массу негативных комментариев после выхода нового выпуска ее YouTube-шоу, в котором участвовали девушки, живущие за счет богатых мужчин.